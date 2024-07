Spotreba čokolády v SR vlani klesla o 8,1 % na 3,4 kg na osobu

Bratislava 4. júla (TASR) - Spotreba čokolády v SR v roku 2023 už druhý rok po sebe klesla, vlani jej každý Slovák zjedol v priemere 3,4 kilogramu (kg). Uviedol to Štatistický úrad (ŠÚ) SR v súvislosti s Dňom čokolády, ktorý sa každoročne pripomína 7. júla.



Celková spotreba čokolády a čokoládových cukroviniek na obyvateľa sa podľa štatistikov v roku 2023 na Slovensku znížila v priemere o 300 gramov (8,1 %). Každý Slovák podľa predbežných údajov ŠÚ SR tak zjedol 3,4 kilogramu sladkostí z čokolády, rok predtým to bolo podľa definitívnych údajov 3,7 kilogramu.



"Spotreba tejto pochúťky na báze kakaa sa tak znížila už druhý rok po sebe. Kým medziročný pokles v roku 2022 bol 16 %, v roku 2023 predbežné výsledky hovoria o poklese o 8 %," spresnila Monika Rákošová, riaditeľka odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva Štatistického úradu SR.



Najvyššiu spotrebu čokolády na obyvateľa dosiahlo Slovensko v rokoch 2012 a 2014, keď každý občan SR v priemere skonzumoval za rok 5,1 kilogramu čokolády alebo čokoládových cukroviniek.



V medzinárodnom porovnaní patria podľa ŠÚ SR k najväčším konzumentom čokolády najmä európske krajiny, ľudia v Ázii uprednostňujú iné sladkosti. Najviac, v priemere 11,8 kg na obyvateľa, jej v roku 2022 zjedli Švajčiari. Nasledovali obyvatelia Spojených štátov amerických s 9 kg a Nemecka s 5,8 kg. Na druhom konci rebríčka sú India a Čína, kde majú podľa odhadov spoločnosti Statista výrazne nižšiu spotrebu na obyvateľa, a to na úrovni 1 kg a 0,2 kg (údaje za rok 2022).



Tabuľka mliečnej čokolády (100 gramov) stála v slovenských obchodoch minulý rok v priemere 1,43 eura a čokoláda na varenie rovnakej hmotnosti 1,08 eura. V porovnaní s rokom 2022 priemerné ceny výrazne vzrástli. Mliečna čokoláda bola vlani drahšia v priemere o viac ako 36 % ako v roku 2022 a cena čokolády na varenie sa zvýšila o takmer 28 %.



Svetový deň čokolády alebo len Deň čokolády sa pripomína 7. júla preto, lebo táto lahôdka sa uviedla na európsky trh v roku 1550 práve v tento deň ako produkt privezený od mexických Indiánov.