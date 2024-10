Bratislava 15. októbra (TASR) - Spotrebiteľské ceny tovarov a služieb v septembri medzimesačne vzrástli v priemere o 0,1 %, čo bolo menej ako v predošlých dvoch mesiacoch. Spotrebitelia platili v septembri o 2,6 % vyššie sumy ako pred rokom, inflácia spomalila na úroveň zaznamenanú v júli. Spolu za deväť mesiacov roka 2024 sa spotrebiteľské ceny medziročne zvýšili o 2,7 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najzásadnejší vplyv na celkový medzimesačný rast cien tovarov a služieb v septembri mal rast cien v odboroch vzdelávanie a stravovania v odbore reštaurácie a hotely. Významný podiel na medzimesačnom raste cien malo tiež zdražovanie v odbore bývanie a energie o 0,3 %. Obyvatelia si v porovnaní s augustom priplatili najmä za skutočné nájomné (2,6 %), údržbu a opravy obydlia, za vodné, stočné a zber odpadu, ale aj za imputované nájomné. Medzimesačne klesli len ceny pevných palív.



Inflácia v medziročnom porovnaní dosiahla v septembri úroveň rastu 2,6 %. Medziročne vyššie ceny boli v 11 z 12 odborov (výdavkových skupinách domácností), a to v rozsahu od 0,8 % v odbore bývanie a energie do 10,9 % v odbore vzdelávanie. Lacnejšie ako pred rokom boli iba ceny v odbore doprava.



Najvýznamnejší vplyv na vývoj inflácie malo v septembri zvyšovanie cien vo vzdelávaní, ale najmä v odbore potraviny s nealko nápojmi o 3,1 %. Tempo rastu viac ako 3 % mali obe hlavné skupiny tohto odboru.



Spomedzi potravín vyššie ceny ako vlani malo osem z deviatich skupín tovarov. Najviac výsledok ovplyvnili najmä o štvrtinu medziročne drahšie oleje a tuky a mierne zdraženie do 6 % zeleniny, ale aj chleba a obilnín, či mlieka, syrov a vajec. Lacnejšie ako minulý rok sa v septembri predávalo iba mäso (o 0,9 %), ktorého priemerné ceny klesli v tomto roku už druhýkrát.



V odbore bývanie s energiami, ktorý je najvýznamnejšou zložkou vo výdavkoch domácností, pretrváva medziročne len minimálne zvýšenie cien, aktuálne to v septembri bolo 0,8 %. V rámci jednotlivých zložiek tohto odboru bol rast cien skutočného nájomného, vodného a stočného, údržby a opráv obydlia mierne kompenzovaný medziročne nižšími cenami za imputované nájomné a pevné palivá.



Významný vplyv na infláciu mal pokles cien v doprave, a to predovšetkým pohonných látok, ktoré boli v septembri medziročne lacnejšie o 13,5 %. Dokázali kompenzovať aj rast cien v ďalších zložkách odboru - dopravné služby (o 14,9 %) a dopravné prostriedky (1,4 %).