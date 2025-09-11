< sekcia Ekonomika
Stavebná produkcia v júli 2025 medziročne vzrástla o 10,3 %
Celkový rast odvetvia zabezpečilo najmä navýšenie dominantnejších zložiek produkcie - domácej novej výstavby o 6,6 % a opráv a údržby stavieb o 1,8 %.
Autor TASR
Bratislava 11. septembra (TASR) - Objem stavebnej produkcie v júli 2025 dosiahol 740,5 milióna eur a po prepočte do stálych cien medziročne vzrástol o 10,3 %. Bolo to najvyššie tempo rastu v rámci mesačných bilancií od januára 2023. Po sezónnom očistení stavebná produkcia v porovnaní s júnom 2025 klesla o 1,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Celkový rast odvetvia zabezpečilo najmä navýšenie dominantnejších zložiek produkcie - domácej novej výstavby o 6,6 % a opráv a údržby stavieb o 1,8 %. Stavebná produkcia realizovaná v SR tvorila 87 % celkových výkonov odvetvia.
V členení podľa typu stavby dominantnejšia výstavba budov po očistení o vplyv inflácie medziročne vzrástla až o 12,3 %, avšak práce na inžinierskych stavbách (vrátane výstavby diaľnic) zostali na úrovni spred roka.
Napredovali aj práce slovenských stavebných firiem v zahraničí, medziročne sa zvýšili takmer o 30 %.
V súhrne za 7 mesiacov roka 2025 hodnota stavebnej produkcie dosiahla 4,2 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 5,1 %. Pod pozitívnu bilanciu odvetvia sa podpísalo navýšenie dominantnej domácej novej výstavby o 3,3 %. V štruktúre podľa typu stavby sa zrýchlila výstavba budov o 2,1 %, ako aj práce na inžinierskych stavbách o 3,8 %. Dynamicky, takmer o štvrtinu, vzrástli práce slovenských stavebných firiem v zahraničí.
Celkový rast odvetvia zabezpečilo najmä navýšenie dominantnejších zložiek produkcie - domácej novej výstavby o 6,6 % a opráv a údržby stavieb o 1,8 %. Stavebná produkcia realizovaná v SR tvorila 87 % celkových výkonov odvetvia.
V členení podľa typu stavby dominantnejšia výstavba budov po očistení o vplyv inflácie medziročne vzrástla až o 12,3 %, avšak práce na inžinierskych stavbách (vrátane výstavby diaľnic) zostali na úrovni spred roka.
Napredovali aj práce slovenských stavebných firiem v zahraničí, medziročne sa zvýšili takmer o 30 %.
V súhrne za 7 mesiacov roka 2025 hodnota stavebnej produkcie dosiahla 4,2 miliardy eur, čo predstavovalo medziročný nárast o 5,1 %. Pod pozitívnu bilanciu odvetvia sa podpísalo navýšenie dominantnej domácej novej výstavby o 3,3 %. V štruktúre podľa typu stavby sa zrýchlila výstavba budov o 2,1 %, ako aj práce na inžinierskych stavbách o 3,8 %. Dynamicky, takmer o štvrtinu, vzrástli práce slovenských stavebných firiem v zahraničí.