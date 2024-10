Tržby maloobchodu boli v auguste 2024 medziročne vyššie 0,7 %

Bratislava 7. októbra (TASR) - Predajcovia maloobchodu dosiahli v auguste 2024 medziročne vyššie tržby o 0,7 %. Medzimesačne poklesli tržby v maloobchode o 1 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročne vyššie tržby v stálych cenách dosiahli len 4 z 9 zložiek maloobchodu. Výsledok celého odvetvia najvýraznejšie potiahol zásielkový predaj (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) s medziročným nárastom tržieb o viac ako pätinu. Tento segment bol ovplyvnený aj zmenou štruktúry a počtu podnikov zaradených do tejto kategórie. Naopak, v porovnaní s minulým rokom sa znížili tržby v podielovo najvýznamnejšej zložke maloobchodu hyper- a supermarketoch (nešpecializované predajne), a to o pol percenta.



Z ostatných zložiek vnútorného obchodu evidovalo medziročný nárast tržieb len ubytovanie, a to o 3 %. Tržby ostatných segmentov poklesli, v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 1,5 %, vo veľkoobchode o 4,2 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 5,4 %.



Tržby po sezónnom očistení v auguste medzimesačne rástli v predaji a oprave motorových vozidiel o 7,1 % a v ubytovaní o 11,3 %. Poklesli vo veľkoobchode o 0,1 %, v maloobchode o 1 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,5 %.



V súhrne za 8 mesiacov roka 2024 tržby medziročne rástli v maloobchode o 3,6 %, v ubytovaní o 1,5 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,9 %. Pokles tržieb zaznamenal predaj a oprava motorových vozidiel o 1,2 % a veľkoobchod o 3,1 %.