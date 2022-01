ŠÚ SR: Tržby maloobchodu sa v novembri 2021 medziročne zvýšili o 3,9 %

Bratislava 7. januára (TASR) - Tržby maloobchodu sa v novembri 2021 medziročne zvýšili o 3,9 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v piatok. Tržby prekonali aj úroveň spred pandémie, a to o 3,5 %. Darilo sa aj veľkoobchodu, predpandemické úrovne prekonal o viac než štvrtinu. Nárast tržieb pociťovali aj ubytovatelia, ale na úroveň novembra 2019 im chýbalo takmer 59 %.



Celkové medziročné zvýšenie tržieb v maloobchode sa výraznejšie prejavilo v tržbách so zariadeniami informačno-komunikačných technológií (IKT) o 14,1 %. Medziročne rástli aj tržby predajcov za ostatný tovar v špecializovaných predajniach (zahŕňa predaj obuvi, textilu, drogérie) o 3,5 % a v špecializovaných predajniach s tovarom pre domácnosť o 0,5 %. Obidve tieto zložky maloobchodu mali tiež tržby vyššie ako v rovnakom období pred pandémiou, výraznejšie však špecializované predajne pre domácnosť, zahŕňajúce napríklad aj hobby-markety, a to o 6,2 %.



Tretí mesiac po sebe najvýraznejšie prekonával hodnoty tržieb spred dvoch rokov predaj mimo predajní, stánkov a trhov (zahŕňa aj zásielkový a internetový predaj), v novembri o viac ako pätinu. Medziročné tržby tejto zložky maloobchodu boli vyššie o 11,5 %.



Špecializované predajne s potravinami, nápojmi a tabakom aj predajne s pohonnými látkami mali medziročne vyššie tržby, ale v porovnaní s tržbami v novembri 2019 tiež zaostávali.



V predaji a oprave motorových vozidiel tržby v stálych cenách po októbrovom poklese v novembri 2021 medziročne opäť vzrástli o sedem percent. "Úroveň z roku 2019 síce nedosiahli, ale výraznejšie sa k nej priblížili, zaostávanie bolo na úrovni 8,3 %," poznamenali štatistici.



Vo veľkoobchode tržby v novembri medziročne vzrástli o 31,7 %, v porovnaní s obdobím pred pandémiou vzrástli o takmer 29 %. Úroveň tržieb spred dvoch rokov pritom presiahli všetky činnosti veľkoobchodu, najvýraznejšie veľkoobchod s poľnohospodárskymi surovinami a živými zvieratami (o takmer 82 %). Medziročne najviac vzrástol špecializovaný veľkoobchod (o viac ako 46 %).



Medziročný nárast tržieb zaznamenali aj v ubytovaní (o 30,7 %), ale za úrovňou spred dvoch rokov zaostávali takmer o 60 %. "V reštauráciách a pohostinstvách sa tržby opäť medziročne znížili, v novembri výraznejšie o 7,5 %, v porovnaní s novembrom 2019 boli nižšie o tretinu," dodali štatistici.



Tržby za vlastné výkony a tovar v novembri 2021 v porovnaní s októbrom rástli v predaji a oprave motorových vozidiel o 2,9 % a vo veľkoobchode o 1,7 %. Medzimesačne klesli tržby v ubytovaní o 28,5 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 21,3 % a v maloobchode o 0,7 %.



V súhrne za jedenásť mesiacov roka 2021 boli tržby medziročne vyššie vo veľkoobchode o 19,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov o 12 % a v maloobchode o 1,4 %. V ubytovaní sa za 11 mesiacov oproti rovnakému obdobiu predošlého roka tržby znížili o 18,4 %. V činnostiach reštaurácií a pohostinstiev medziročný pokles dosiahol 13,8 %.