Tržby maloobchodu v roku 2023 klesli najviac za posledných 14 rokov

Bratislava 6. februára (TASR) - Tržby maloobchodu v súhrne za celý rok 2023 dosiahli v stálych cenách o 4,5 % nižšiu hodnotu ako v roku 2022. Po dvoch rokoch mierneho rastu, keď tržby maloobchodu v prepočte na stále ceny odolali inflácii, v roku 2023 skončili v mínuse. Bol to najhorší výsledok maloobchodu od roku 2009, keď bol prepad tržieb o viac ako 10 %. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Pod pokles tržieb sa podpísal negatívny vývoj vo veľkých hyper- a supermarketoch a v špecializovaných predajniach naprieč celým odvetvím. Tržby maloobchodu medziročne klesli aj v poslednom mesiaci roka, a to o 4 %. Bol to jedenásty mesiac za sebou, keď tržby po očistení o infláciu na mesačnej báze boli pod úrovňou minulého roka.



Celkovo v roku 2023 pokles tržieb pocítili obchodníci v šiestich z deviatich sledovaných zložiek maloobchodu. Najvýznamnejší bol pokles tržieb hyper- a supermarketov o 4,7 %, o 14,9 % v hobymarketoch, predajniach nábytku a elektrotovaru. Tretím najvýznamnejším poklesom bolo medziročné zníženie tržieb o 5 % v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom, kam patria okrem iného drogérie, lekárne, predajne obuvi či textilu. V mínuse skončili aj e-shopy a zásielkový predaj. V súhrne za celý rok 2023 boli ich tržby nižšie o 5,9 %. Dvojciferný medziročný pokles evidovali aj špecializované predajne potravín, nápojov a tabaku.



Výraznejšiemu celkovému poklesu odvetvia zabránili takmer o 11 % vyššie tržby predajní s PC a IKT zariadeniami a mierne vyššie tržby v predajniach zameraných na kultúru a rekreáciu, kam patria kníhkupectvá, predajne hračiek a športových potrieb. Odvetviu pomohol aj rast tržieb predajní pohonných látok o 30 %, ktorý bol však ovplyvnený presunom spravodajských jednotiek do tejto zložky odvetvia od začiatku roka 2023.



Z ďalších zložiek vnútorného obchodu dosiahol v súhrne za rok 2023 medziročný nárast tržieb predaj a oprava motorových vozidiel, a to o 14,3 %. Tržby v ubytovaní sa zvýšili o 13,3 % a v reštauráciách a pohostinstvách o 11,9 %. Ich tempá rastov však výrazne spomalili v porovnaní s rokom 2022. Veľkoobchod skončil v mínuse o 3,7 %.