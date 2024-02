Tržby ubytovacích zariadení vlani medziročne vzrástli o 30 %

Bratislava 22. februára (TASR) - Ubytovacie zariadenia v SR dosiahli počas roka 2023 tržby v hodnote takmer 563 miliónov eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH), čo je medziročný nárast o 30 %. Dynamický rast dosiahlo odvetvie najmä preto, že návštevnosť a tržby sa po troch rokoch prepadov začali dostávať do kondície spred pandémie, uviedol to vo štvrtok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Najvyššie tržby dosiahli ubytovacie zariadenia v turisticky najvýznamnejších regiónoch, a to v Žilinskom kraji (122 miliónov eur), Bratislavskom kraji (119 miliónov eur) a Prešovskom kraji (117 miliónov eur). Dynamika medziročného rastu tržieb v regiónoch dosahovala od 19 % do 41 %.



Takmer dve tretiny celkových tržieb zaplatili domáci hostia a tretinu cudzinci. Zahraniční návštevníci zaplatili ubytovateľom 217 miliónov eur, a ich podiel na celkových tržbách dosahoval 38,6 %. Bol to stále nižší podiel ako v rokoch pred pandémiou. Najvyššie tržby cudzincov, 78 miliónov eur, zaznamenal Bratislavský kraj. V regióne okolo hlavného mesta tak cudzinci tvorili až 66 % percent z celoročných tržieb hotelov a ďalších ubytovateľov. V ostatných regiónoch vytvorili návštevníci spoza hraníc menej 50 % tržieb.



Na Slovensku poskytovalo počas roka 2023 ubytovacie služby celkovo 5031 ubytovacích zariadení, bolo to 202 viac ako v roku 2022. Návštevníkom bolo k dispozícii 79.000 izieb a 230.000 lôžok (vrátane kempingových miest). Čisté využitie stálych lôžok dosiahlo 28,5 %, využitie izieb 33,6 %. Priemerný počet izieb k dispozícii v jednom dni bol 62.000, priemerný počet stálych lôžok k dispozícii v jednom dni predstavoval 143.000.



V súhrne za posledný, 4. štvrťrok minulého roka ubytovatelia zaznamenali tržby 127 miliónov eur (bez DPH), čo bolo o 20 % viac ako v rovnakom období 2022. Ubytovacie služby na Slovensku poskytovalo vo 4. štvrťroku celkovo 4447 ubytovacích zariadení, čo je o 244 ubytovacích zariadení viac než v roku 2022. Návštevníkom bolo k dispozícii 67.000 izieb a 182.000 lôžok.