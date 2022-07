ŠÚ SR: Tržby v maloobchode medziročne vzrástli o 7,8 %

Bratislava 6. júla (TASR) – Tržby v maloobchode v máji oproti rovnakému obdobiu minulého roka stúpli o 7,8 %, no zaostávali za dvojciferným rastom z januára až marca 2022. Nominálne objemy tržieb boli síce vyššie ako pred rokom, ich reálny rast bol značne poznačený vysokou infláciou. Rozhodujúci vplyv na vyššie tržby mali hyper- a supermarkety, ako aj drogérie, predajne s obuvou a textilom. Stúpli aj tržby v predajniach potravín, nápojov a tabaku. V stredu o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročne rástli tržby v štyroch z deviatich zložiek maloobchodu, v troch z nich až dvojciferným tempom. Dve podielovo najvýznamnejšie položky maloobchodu – predaj v nešpecializovaných predajniach (hyper- a supermarkety) vykázali rast tržieb o 8,8 % a o 19 % v špecializovaných predajniach ako napríklad predaj obuvi, textilu či drogérie. Rástli aj váhovo menej významnejšie položky, a to takmer o 24 % vzrástli tržby v predajniach potravín, nápojov a tabaku a o 30,6 % stúpli tržby v predajniach s PC a informačno-komunikačnými zariadeniami.



Až pri piatich položkách prišlo v porovnaní s minulým rokom k poklesu tržieb, čo možno podľa štatistikov pripísať uvoľneniu protipandemických opatrení v máji 2021 a výrazne rastúcej inflácii v roku 2022, ktorá spôsobila, že časť obyvateľstva si môže dovoliť financovať len základné životné potreby. Najviac, o 5,6 %, klesli tržby v predaji mimo predajní a v zásielkovom predaji. Medziročne klesli tržby aj čerpacím staniciam, a to o 4,3 %, predajcom v stánkoch a na trhoch o 3,9 % aj špecializovaným predajniam s ostatným tovarom pre domácnosť, napríklad hobbymarkety, predajne nábytku a spotrebnej elektrotechniky (o 2,2 %).



Medzimesačne v porovnaní s aprílom vzrástli tržby dvojciferne v ubytovaní o 13,7 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,8 %. Miernejšie rástli aj tržby vo veľkoobchode o 3,6 % a v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,8 %. Medzimesačne poklesli len v maloobchode o jedno percento.



V súhrne za päť mesiacov roka 2022 dosiahli tržby medziročný rast vo všetkých zložkách vnútorného obchodu. Dvojciferný rast zaznamenali reštaurácie a pohostinstvá o 52,2 %, veľkoobchod o 23,5 % a maloobchod o 12,8 %. V predaji a oprave motorových vozidiel tržby stúpli o 7,4 %. Ubytovanie so štvornásobným rastom však stále dobieha výpadky úplného lockdownu z minulého roka.