Tržby v maloobchode sa v júli 2024 medziročne zvýšili o 5,7 %

Bratislava 5. septembra (TASR) - Tržby v maloobchode v stálych cenách v júli 2024 medziročne rástli už siedmy mesiac po sebe, aktuálne sa zvýšili o 5,7 %. Tohtoročné rasty však stále ovplyvňuje nižšia porovnávacia základňa z minulého roka, kedy vysoká inflácia výrazne znižovala hodnotu tržieb pri prepočte do stálych cien. Tržby po sezónnom očistení v júli medzimesačne rástli v maloobchode o 1,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Medziročne vyššie tržby v stálych cenách dosiahlo päť z deviatich zložiek maloobchodu. Výsledok celého odvetvia najvýznamnejšie podporilo zvýšenie tržieb o 12,4 % v špecializovaných predajniach, napr. obuvi, textilu, drogériách či lekárňach (špecializovaný predaj ostatného tovaru) a rast tržieb e-shopov (predaj mimo predajní, stánkov a trhov) o 21,6 %. Významný vplyv mal tiež rast tržieb v podielovo najvýznamnejšej zložke maloobchodu, vo veľkých hyper- a supermarketoch (nešpecializovaných predajniach) o 4,9 %.



Naopak, tlmiaci efekt na rast tržieb maloobchodu mali zložky s medziročne nižšími tržbami. Boli to najmä čerpacie stanice (špecializovaný predaj pohonných látok) s prepadom o 9 % a predajne zariadení pre informatiku a komunikácie so znížením o 12,7 %.



Tržby po sezónnom očistení v júli medzimesačne rástli vo veľkoobchode o 2,6 %, v maloobchode o 1,8 %, v ubytovaní o 12 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 0,3 %. Poklesli len v predaji a oprave motorových vozidiel o 0,4 %.



V súhrne za sedem mesiacov roka 2024 tržby medziročne rástli, v maloobchode o 4 %, v ubytovaní o 1,3 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 1,9 %. Pokles tržieb zaznamenal predaj a oprava motorových vozidiel o 1,2 % a veľkoobchod o 2,9 %.