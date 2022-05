ŠÚ SR: Tržby v maloobchode v marci 2022 medziročne vzrástli o 14,5 %

Bratislava 4. mája (TASR) - Tržby v maloobchode si aj v marci 2022 udržali vyššiu mieru medziročného rastu na úrovni 14,5 %. Tržby v marci v porovnaní s februárom 2022 vzrástli v maloobchode o 3,8 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Vysoký medziročný rast na úrovni 37 % dosiahli aj podielovo menej významné zložky maloobchodu, napr. predajne s tovarom pre kultúru a rekreáciu, kam patria napríklad predajne s knihami, športovými potrebami, hračkami a podobne, ako aj hobbymarkety (vrátane predajní nábytku a spotrebnej elektroniky). Vyššie tržby dosiahli aj čerpacie stanice (o 13,9 %), tempo ich rastu je však výrazne pomalšie ako je rast cien pohonných hmôt.



Naopak, medziročný pokles do 5 % sa prejavil v tých zložkách maloobchodu, ktoré počas pandémie dokázali výrazne zvýšiť tržby, a to zásielkový predaj (vrátane predaja mimo predajní) a predaj PC a IT zariadení.



Tržby v marci 2022 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (s februárom 2022) vzrástli vo všetkých zložkách vnútorného obchodu, najvýraznejšie v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 30,7 % a v ubytovaní o 29,6 %, ďalej vo veľkoobchode o 5,6 %, v maloobchode o 3,8 % a o 2,2 % v predaji a oprave motorových vozidiel.



V súhrne za celý prvý štvrťrok (za prvé tri mesiace roka 2022) dosiahli tržby minimálne dvojciferný medziročný rast vo všetkých zložkách vnútorného obchodu, najvýraznejšie v reštauráciách a pohostinstvách o 64,2 %, vo veľkoobchode o 23,4 %, v maloobchode o 16 %, ako aj v predaji a oprave motorových vozidiel o 11,9 %. Výnimkou bolo ubytovanie, so štvornásobným rastom, ktoré dobieha výpadky úplného lockdownu z minulého roka.