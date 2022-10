ŠÚ SR: Úroda kukurice na zrno bude tento rok sotva polovičná

Bratislava 4. októbra (TASR) - Úroda kukurice na zrno bude tento rok sotva polovičná, o tretinu slabšia bude aj produkcia cukrovej repy. Vyplýva to z tretieho odhadu úrody v roku 2022, zisťovaného k polovici septembra a aktuálne zverejneného Štatistickým úradom (ŠÚ) SR. Tretí spresnený odhad očakávanej úrody v roku 2022 potvrdil medziročne nižšiu úrodu pri všetkých jesenných plodinách, najmä pre rapídny pokles výnosov z hektára.



Celková produkcia druhej najpestovanejšej plodiny na Slovensku, kukurice na zrno, v roku 2022 bude najnižšia za posledných 15 rokov, približne 740.000 ton. Úroda by tak mala dosiahnuť o takmer 54 % nižšiu hodnotu ako vlani, keď sa na Slovensku urodilo takmer 1,6 milióna ton.



Tretí odhad úrody v roku 2022 potvrdil ešte nižší hektárový výnos, ako odhadovali producenti v auguste, z hektára osiatej plochy by malo byť približne 4,47 tony kukurice. Očakávaný hektárový výnos je o 3,1 tony z hektára (t/ha) nižší ako 5-ročný priemer úrod a tiež o 3,4 tony menší ako pred rokom.



Poľnohospodári súčasne korigovali osiatu plochu, pretože približne 6 % pôdy, na ktorej bola osiata kukurica na zrno, preradili do kukurice na zeleno a siláž. Celkovo očakávaná zberová plocha tak klesla na 165.500 ha, čo je oproti roku 2021 nižšia výmera o 18,5 %.



Nižší celkový objem úrody o viac ako 19 % sa očakáva aj u kukurice a jej miešankách na zeleno a siláž (celková úroda by mala dosiahnuť takmer 1,5 milióna ton). Hektárový výnos by mal dosiahnuť necelých 21,8 t/ha, čo je menej o 6,1 tony ako vlani a súčasne o 8,1 tony ako päťročný priemer.



Predpokladanú celkovú úrodu tzv. ostatných zemiakov (bez skorých zemiakov) poľnohospodári korigovali tiež nadol, úroda v objeme 110.000 ton predstavuje oproti vlaňajšku pokles o 15,8 % (o 20.500 ton). Hektárové výnosy by mali dosiahnuť 23,7 t/ha, čo je približne na úrovni predošlých piatich rokov, ale menej ako vlani. Vysadená plocha medziročne klesla na 4600 ha, čo je pokles o 11,5 %.



Predpokladaná úroda slnečnice vo výške takmer 159.000 ton predstavuje oproti minulému roku pokles o 18,7 % a súčasne mierny pokles v porovnaní s augustovým odhadom. Predbežné výnosy na úrovni 2,17 t/ha sú o 0,49 tony menšie ako minulý rok a rovnako menej aj v porovnaní k päťročnému priemeru.



V dôsledku úbytku osiatej plochy technickej cukrovej repy ako aj nižšieho hektárového výnosu sa predpokladá medziročný viac ako tretinový pokles celkovej úrody na úroveň 895.000 ton. V porovnaní s odhadom k 15. augustu sa očakávaný výnos z hektára zvýšil o 1,7 tony na úroveň 46,5 t/ha. Takéto hodnoty sú napriek tomu výrazne nižšie ako minulý rok (o 16,05 t/ha), aj oproti päťročnému priemeru (o 12,6 t/ha). Cukrová repa bola vysadená na ploche 19.200 ha (medziročný úbytok o 12,7 %).