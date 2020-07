Úroda obilnín v SR v roku 2020 by mala byť približne rovnaká aka vlani

Bratislava 2. júla (TASR) - Úroda obilnín by mala byť na Slovensku v roku 2020 približne rovnaká ako vlani. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR v prvom tohtoročnom odhade.



"Na základe zozbieraných informácií k 20. júnu 2020 Štatistický úrad SR očakáva tento rok úrodu hustosiatych obilnín v SR približne na úrovni minulého roka. Celková úroda hustosiatych obilnín by mala byť v porovnaní s rokom 2019 vyššia o 0,9 % na úrovni takmer 2.677.000 ton. Tento nárast ovplyvnilo medziročné zníženie celkových osiatych plôch o 2 % a súčasne vyššia očakávaná priemerná úroda z hektára (ha) o 2,4 %," spresnil štatistický úrad.



Najčastejšie pestovanou obilninou na Slovensku je podľa ŠÚ SR pšenica, tvorí až 70 % z plôch osiatych hustosiatymi obilninami. "V roku 2020 poľnohospodári medziročne znížili jej výmery o 4,2 %. Vďaka vyšším očakávaným hektárovým výnosom by však mala byť celková úroda pšenice o niečo vyššia ako minulý rok, a to 1,95 milióna ton," uviedol Peter Danko, riaditeľ odboru štatistiky poľnohospodárstva ŠÚ SR. Pšenica sa pestuje tento rok na ploche 390.900 hektárov pôdy. Očakávané výnosy sú 4,99 tony z hektára, čo je viac ako v roku 2019, ale pod päťročným priemerom.



Výmery jačmeňa, ktorý je druhou v poradí najpestovanejšou hustosiatou obilninou (23,7 % z výmery hustosiatych obilnín), sú podľa štatistikov medziročne vyššie o 4,7 % a dosiahli takmer 133.000 ha. Očakáva sa celková úroda jačmeňa takmer 606.000 ton, výnos z jedného hektára sa očakáva medziročne nižší.



ŠÚ SR upozornil, že v prípade očakávaných výnosov ide však o prvý odhad, ktorý sa bude spresňovať v ďalších odhadoch podľa vývoja klimatických podmienok. U ostatných sledovaných druhov obilnín sa zaznamenalo zväčšenie osiatych plôch, u ovsa o 4,7 % a u tritikale o 4 %, u raže sú plochy medziročne znížené až o 9,1 %.



Repka olejka (ozimná a jarná) bola zasiata na výmere 146.900 ha, čo je o 0,2 % menej ako minulý rok. Očakávaná úroda je približne na úrovni minulého roka, teda 417.000 ton pri odhadovanom výnose 2,84 tona z hektára.



ŠÚ SR vykonal prvý odhad úrody k 20. júnu 2020. Do zisťovania boli zaradené obilniny pestované na Slovensku na najväčšej výmere a repka olejka. Odhady hektárových výnosov (t/ha) sa zisťovali u každej plodiny minimálne na 70 % z celkovej osiatej plochy.



Odhad úrody vybraných poľnohospodárskych plodín realizuje ŠÚ SR trikrát ročne. Druhý odhad úrody poľnohospodárskych plodín 2020 sa realizuje k 15. augustu 2020 (zverejnený bude koncom augusta) a tretí odhad k 15. septembru (zverejnený bude koncom septembra). Definitívne výsledky o úrode za rok 2020 ŠÚ SR zverejní v marci 2021. Odhad sa realizoval výberovou metódou a úroda na celú osiatu plochu zisťovaných plodín sa dopočítala matematicko-štatistickými metódami.