ŠÚ SR: V 4. štvrťroku 2021 sa dokončilo menej bytov ako pred pandémiou

Bratislava 8. marca (TASR) - V 4. štvrťroku 2021 sa dokončilo menej bytov ako pred pandémiou, celý rok 2021 však mierne prekonal hodnoty z roku 2019. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



V SR na sklonku roka akceleroval rozbeh bytovej výstavby, začalo sa stavať o 49 % viac bytov ako pred rokom, čo bolo súčasne výrazne viac ako v rovnakom čase v roku 2019. Potvrdil sa tak trend predošlých štvrťrokov, rozbeh výstavby na celoročnej úrovni bol najvyšší za posledné roky.



Bytovú výstavbu na Slovensku aj vo 4. štvrťroku 2021 ovplyvňovali výkyvy v počtoch začatých a dokončených bytov v súvislosti s pandemickou situáciou. V posledných troch mesiacoch roka bolo skolaudovaných 6638 bytov, počet dokončených bytov bol medziročne mierne nižší (pokles o 2,5 %). V roku 2020 však v posledných mesiacoch stavebné úrady dobiehali zameškané výkony z predošlých mesiacov roka ovplyvneného pandémiou. V porovnaní so situáciu pred pandémiou - oproti 4. štvrťroku 2019 - sa dokončilo o 2,4 % menej bytov.



Situácia v krajoch bola značne rozkolísaná. V štyroch z ôsmich krajov Slovenska došlo medziročne k úbytku dokončených bytov, pokles dosahoval od 10,1 % v Bratislavskom kraji po 32,6 % v Žilinskom kraji. V ostatných krajoch bol počas posledného štvrťroka vlaňajška zaznamenaný prírastok skolaudovaných bytov, najvýraznejší v Košickom kraji o viac ako polovicu (56,4 %).



V porovnaní s predpandemickým obdobím (so 4. štvrťrokom 2019) sa dokončilo viac bytov iba v Prešovskom kraji o 40 %, Nitrianskom kraji o 3 % a len mierne v Košickom kraji. Naopak najvýraznejší pokles nastal v Banskobystrickom kraji až o 37,8 %. Pokles zaznamenali aj kraje s vyšším podielom na celkovom počte dokončených bytov v SR, Bratislavský a Trnavský kraj.



Opačný trend nastal v počte začatých bytov, keď vo 4. štvrťroku sa rozbehla výstavba 7484 bytov, čo bolo až takmer o polovicu viac ako v rovnakom období predošlého roka. V porovnaní s obdobím pred pandémiou (so 4. štvrťrokom 2019) boli aktuálne čísla vyššie o 15 %. Bol to najvyšší počet začatých bytov počas jedného štvrťroka za posledné roky.



Z celkového počtu začatých bytov tvorili rodinné domy 48 %. Počet začatých bytov pre rodinné domy však nekopíroval celkovú tendenciu a bol medziročne, ako aj pred pandémiou, nižší. Rast rozostavanosti tak išiel celý na vrub vyššieho počtu začiatkov výstavby bytov v bytových domoch.



Súčasne ku koncu decembra 2021 bolo na Slovensku rozostavaných 79.947 bytových jednotiek, o 4,7 % viac ako pred rokom a súčasne o 1,2 % viac ako na sklonku roku 2019.