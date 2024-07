ŠÚ SR: V neúplných rodinách na Slovensku žije viac ako 860.000 ľudí

Bratislava 13. júla (TASR) - V neúplných rodinách na Slovensku žije viac ako 860.000 ľudí. Tvoria pritom 357.000 rodín, je to asi štvrtina všetkých rodín na Slovensku. Až 86 percent pritom tvoria rodiny s osamelou matkou. TASR o tom informovala hovorkyňa pre Sčítanie obyvateľov, domov a bytov Štatistického úradu (ŠÚ) SR Jasmína Stauder.



Neúplné rodiny s osamelými matkami vznikajú najmä rozvodom páru alebo ovdovením matky. Približne štvrtina rodín s osamelou matkou ako neúplná už vznikne. "Matky mladšie ako 39 rokov sú najčastejšie slobodné, od 40 do 59 rokov rozvedené a nad 60 rokov už dominujú ovdovelé," povedala Stauder.



Rodiny osamelých matiek žijú viac v mestách (56 percent). Osamelí rodičia tiež vo väčšine prípadov vychovávajú jedno dieťa (64 percent). Asi štvrtina prípadov je s dvomi deťmi. Ostatní rodičia majú tri a viac detí.



Osamelé matky podľa štatistík prenášajú národnosť na svoje deti. "Obzvlášť to platí v prípade, ak je matkou Slovenka. Iba 1,3 percenta detí do 15 rokov, ktoré majú matku Slovenku, má deklarovanú odlišnú etnicitu, pravdepodobne po otcovi, s ktorým nežijú," doplnila hovorkyňa. Tento trend je slabší v prípadoch, keď je matkou žena s maďarskou alebo rómskou národnosťou. Desať percent detí týchto žien má slovenskú národnosť.



Odklon od trendu je ešte silnejší pri skupine žien s rusínskou národnosťou. Takmer 35 percent detí osamelých matiek s touto národnosťou má podľa štatistického úradu národnosť slovenskú.