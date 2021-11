Štatisti: V osobnej doprave bol september najsilnejší v tomto roku

Ilustračné foto. Foto: TASR - Marko Erd

Bratislava 23. novembra (TASR) – Objem tovaru prepraveného v nákladnej doprave počas septembra 2021 zvýšil svoje zaostávanie za obdobím pred pandémiou na takmer 10 %, stále však išlo o tretí najnižší prepad v tomto roku. Cestujúci v septembri najazdili verejnou dopravou najviac kilometrov od začiatku roka, ale v súhrne za deväť mesiacov to boli len polovičné hodnoty ako v čase pred pandémiou. Vyplýva to z aktuálnych údajov, o ktorých informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.Celkový objem nákladnej prepravy v septembri podľa ŠÚ SR dosiahol 22,2 milióna ton, medziročne sa prepravilo o 5,8 % tovaru menej. Za hodnotami posledného "predcovidového" septembra preprava tovarov zaostáva o 9,2 %.Podniky verejnej nákladnej dopravy, ktoré majú dopravu ako hlavnú podnikateľskú činnosť, zrealizovali 13,3 milióna ton tovaru, čo medziročne predstavovalo zníženie o 7,2 %. Zároveň to bol o 6,3 % menší objem ako v septembri pred pandémiou. Verejná doprava sa podieľala na nákladnej doprave 60 %.Objem prepravy tovarov po železnici v septembri bol síce medziročne vyšší o 10,1 %, ale hodnoty posledného septembra pred pandémiou nedosiahol.podotkol úrad. Preprava tovaru po ceste o 2,5 % zaostávala za hodnotami dosiahnutými v septembri 2020, ale o 7,3 % presiahla "predcovidové" objemy. Výkony v nákladnej doprave, ktoré zohľadňujú aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v septembri vyše 3,7 miliardy tonokilometrov, čo je tretia najvyššia hodnota v tomto roku.ŠÚ SR konštatuje, že v septembri sa prostriedkami verejnej osobnej dopravy prepravilo za tento rok rekordných vyše 50 miliónov cestujúcich, čo o viac ako 3 % prekonalo vlaňajší september. V porovnaní so septembrom 2019 však celkový počet cestujúcich stále zaostáva. Výkony v osobokilometroch v osobnej doprave, ktoré zohľadňujú dĺžku cesty, v septembri presiahli úroveň minulého roka o 3,4 %, ale oproti predpandemickej úrovni zaostávajú o viac ako tretinu.Tržby v odvetví doprava a skladovanie vzrástli v septembri medziročne o 6,4 %. Pozemná doprava vrátane prepravy potrubím zaznamenala pokles o 1,6 %. Tržby v leteckej doprave dosiahli medziročne rast o viac ako 150 %, tvoria však málo významnú zložku celkových tržieb odvetvia.Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví bola v porovnaní so septembrom 2020 vyššia o 5,4 %, dosiahla 1093 eur. Reálna mzda sa zvýšila o 0,8 %. Oproti minuloročnému septembru vzrástli priemerné mzdy vo všetkých zložkách odvetvia okrem poštových služieb a služieb kuriérov. Zamestnanosť v doprave a skladovaní sa počas septembra medziročne znížila o 0,7 %. Pokles počtu zamestnancov sa prejavil v pozemnej doprave a v poštových a kuriérskych službách.ŠÚ SR uvádza, že prostriedky nákladnej dopravy prepravili v súhrne za prvých deväť mesiacov tohto roka 181,4 milióna ton tovaru, čo je o 3,8 % menej ako v rovnakom období vlaňajška. Výkony v tonokilometroch boli však vyššie o 10,5 %. V porovnaní s predpandemickým obdobím bola preprava tovaru nižšia o 13,6 % a výkony v tonokilometroch o 0,6 %.Osobnou dopravou sa pri medziročnom poklese o 15 % podľa ŠÚ SR prepravilo 324,7 milióna osôb. Výkony v osobokilometroch klesli o 19,4 %. Oproti rovnakému obdobiu roka 2019 bola preprava osôb nižšia o 37,4 % a výkony v osobokilometroch až o 49,7 %.Od začiatku tohto roka sa tržby v doprave a skladovaní medziročne zvýšili o 12,3 %. Počet zamestnaných osôb sa za prvých deväť mesiacov v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka znížil o 2 %. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla o 6,7 % a reálna o 4,2 %.