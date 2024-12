ŠÚ SR: V priemysle zaznamenali podniky v októbri rast tržieb o 5,7 %

Bratislava 12. decembra (TASR) - V kľúčovom odvetví ekonomiky, v priemysle, zaznamenali podniky v októbri 2024 rast tržieb medziročne o 5,7 % (v stálych cenách). Bol to druhý najvyšší rast v tomto roku. Spomedzi 16 sledovaných priemyselných odvetví zaznamenalo medziročne vyššie tržby deväť z nich. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Októbrové tržby vo vybraných trhových službách medziročne stúpli o 8,2 %, rast bol najmiernejší za posledné tri mesiace. Rast tržieb pokračoval v podnikoch dopravy a skladovania, v októbri boli vyššie o 4 %.



Tržby v informačných a komunikačných činnostiach sa medziročne zvýšili o 7 %, tempo rastu sa od augusta zrýchlilo. Stavebným podnikom klesli tržby v októbri 2024 medziročne o 3,2 %, bolo to druhé najpomalšie tempo poklesu v tomto roku. Nižšie tržby pretrvávali v stavebníctve posledných 14 mesiacov.



Tržby v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vzrástli v 4 z 5 odvetví - v priemysle o 4,8 %, stavebníctve o 6,9 %, v podnikoch dopravy a skladovania o 2 % a informačných a komunikačných činnostiach o 1,3 %. Klesli iba vo vybraných trhových službách o 3 %.



V súhrne za úvodných desať mesiacov roku 2024 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne stúpli v troch odvetviach, a to vo vybraných trhových službách o 7,9 %, v informačných a komunikačných činnostiach o 5,3 % a v doprave a skladovaní o 2,1 %. Naopak, kumulatívne tržby klesli v stavebníctve o 7,1 % a v priemysle o 2,2 %.