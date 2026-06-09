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Vývoz tovarov v apríli medziročne vzrástol o 4,5 %
Medziročne rástol export v siedmich z desiatich obchodovaných tried.
Autor TASR
Bratislava 9. júna (TASR) - Zo Slovenska sa v apríli podľa predbežných výsledkov vyviezol tovar v hodnote 9,5 miliardy eur, čo je medziročný nárast o 4,5 %. Hodnota dovozu stúpla o 2,6 % na 9,4 miliardy eur. Obchodná bilancia tak skončila s prebytkom v objeme 76 miliónov eur, čo predstavuje medziročné zlepšenie o 166,2 milióna eur. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.
Medziročne rástol export v siedmich z desiatich obchodovaných tried. Najväčší vplyv na celkový vývoj mala trieda stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota exportovaného tovaru v tejto triede sa medziročne zvýšila takmer o 3 %.
Na strane dovozu medziročný nárast zaznamenala polovica z desiatich obchodovaných tried. Najvýznamnejší vplyv na vývoj celkového dovozu mal výrazný medziročný nárast v triede minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa dovoz ropy, elektrickej energie a zemného plynu. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola o takmer 39 % vyššia ako pred rokom, pričom predtým päť mesiacov po sebe vykazovala medziročný pokles.
Najobchodovanejšou triedou v zahraničnom obchode Slovenska zostali aj v apríli stroje a prepravné zariadenia s takmer 61-percentným podielom na celkovom vývoze a bezmála 46-percentným podielom na celkovom dovoze.
Z regionálneho pohľadu smerovalo takmer 80 % hodnoty aprílového vývozu do členských štátov EÚ, dovoz z nich tvoril približne 66 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o takmer 7 % a dovoz sa zvýšil o vyše 7 %. Do nečlenských krajín EÚ export medziročne klesol o viac ako 3 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o takmer 6 %.
S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok aprílovej obchodnej bilancie vo výške takmer 1,4 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo Európskej únie skončilo so schodkom vyše 1,3 miliardy eur.
Za január až apríl tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025 zvýšil o 1,4 % na 37,7 miliardy eur a dovoz stúpol o 0,3 % na 36,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 760,5 milióna eur. Za prvé štyri mesiace minulého roka bola bilancia v prebytku 354,2 milióna eur.
Medziročne rástol export v siedmich z desiatich obchodovaných tried. Najväčší vplyv na celkový vývoj mala trieda stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota exportovaného tovaru v tejto triede sa medziročne zvýšila takmer o 3 %.
Na strane dovozu medziročný nárast zaznamenala polovica z desiatich obchodovaných tried. Najvýznamnejší vplyv na vývoj celkového dovozu mal výrazný medziročný nárast v triede minerálne palivá, mazivá a príbuzné materiály, ktorá zahŕňa dovoz ropy, elektrickej energie a zemného plynu. Hodnota dovezeného tovaru v tejto triede bola o takmer 39 % vyššia ako pred rokom, pričom predtým päť mesiacov po sebe vykazovala medziročný pokles.
Najobchodovanejšou triedou v zahraničnom obchode Slovenska zostali aj v apríli stroje a prepravné zariadenia s takmer 61-percentným podielom na celkovom vývoze a bezmála 46-percentným podielom na celkovom dovoze.
Z regionálneho pohľadu smerovalo takmer 80 % hodnoty aprílového vývozu do členských štátov EÚ, dovoz z nich tvoril približne 66 %. Vývoz do EÚ medziročne vzrástol o takmer 7 % a dovoz sa zvýšil o vyše 7 %. Do nečlenských krajín EÚ export medziročne klesol o viac ako 3 % a dovoz z týchto krajín bol nižší o takmer 6 %.
S členskými štátmi EÚ mala Slovenská republika prebytok aprílovej obchodnej bilancie vo výške takmer 1,4 miliardy eur. Naopak, obchodovanie s krajinami mimo Európskej únie skončilo so schodkom vyše 1,3 miliardy eur.
Za január až apríl tohto roka sa vývoz v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2025 zvýšil o 1,4 % na 37,7 miliardy eur a dovoz stúpol o 0,3 % na 36,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 760,5 milióna eur. Za prvé štyri mesiace minulého roka bola bilancia v prebytku 354,2 milióna eur.