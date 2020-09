Vývoz tovaru v júli 2020 bol vyšší ako dovoz

Bratislava 8. septembra (TASR) - Slovenskému exportu sa druhý mesiac po sebe darilo. Podľa predbežných údajov prebytok zahraničného obchodu v júli 2020 bol vo výške 332,7 milióna eur. Aj keď júlový prebytok bol nižší ako minulý mesiac, bol to druhý najlepší výsledok v tomto kalendárnom roku a tretí najlepší za posledný 12 mesiacov. Súčasne výsledné saldo bolo výrazne lepšie ako pred rokom, keď bola bilancia pasívna -253 miliónov eur.



V júli 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu takmer 5,9 miliardy eur pri medziročnom raste o 0,8 %. Vyšší vývoz ako pred rokom sa tak prejavil v júni aj júli. Celkový dovoz tovaru bol v porovnaní s júlom 2019 nižší o 8,9 % a dosiahol približne 5,6 miliardy eur.



Celkový výsledok v júli priaznivo ovplyvnil predovšetkým vývoz v triede stroje a prepravné zariadenia, do ktorej patrí aj vývoz automobilov, keď bol vývoz o 876 miliónov eur vyšší ako dovoz. Export strojov a prepravných zariadení sa podieľal v júli na celkovom vývoze zo SR až 62 %, na dovoze necelými 50 %.



Vývoz do členských štátov EÚ v januári až júli 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 14,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,5 % a medziročne klesol o 13,8 %.



Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júli 2020 celkový vývoz tovaru hodnotu 6,5 miliardy eur pri medziročnom poklese o 1,1 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 8,8 % na 6 miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v hodnote 503,3 milióna eur.