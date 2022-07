ŠÚ SR: Zahraničný obchod sa v máji skončil prebytkom 160 miliónov eur

Bratislava 8. júla (TASR) – Saldo zahraničného obchodu sa v máji po šiestich mesiacoch deficitu skončilo v pluse 160,5 milióna eur, najmä pre výrazné zvýšenie vývozu automobilov. V rovnakom období minulého roka bolo o 36,5 milióna eur nižšie. Celkové saldo ovplyvnil aj nižší dovoz zemného plynu, ktorý ho posledné mesiace ťahal intenzívne nadol. Takmer 30-percentný rast celkového dovozu aj vývozu tovaru bol najvyšší za ostatných 11 mesiacov, informoval v piatok Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Celkový vývoz tovaru zo Slovenska dosiahol v máji 2022 podľa predbežných výsledkov hodnotu deväť miliárd eur pri medziročnom raste o 29,3 %. Rast vývozu pokračuje už siedmy mesiac a aktuálne bol najvyšší od mája 2021. Rovnakým tempom, a to o 29,3 % na 8,8 miliardy eur, sa zvýšil aj celkový dovoz tovaru. Medziročný rast hodnoty dovozu tak pokračuje plynule od februára minulého roka.



Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo medziročný nárast v máji tohto roka deväť z nich. Najvýraznejší vplyv na rast celkového exportu mala opäť najobchodovanejšia trieda zahraničného obchodu – stroje a prepravné zariadenia - kam patrí aj vývoz automobilov. Hodnota vyvezeného tovaru v tejto triede bola medziročne vyššia takmer o štvrtinu. K celkovému rastu hodnoty slovenského exportu prispel aj o 43 % vyšší vývoz druhej najobchodovanejšej triedy – trhové výrobky - kam patria produkty viacerých významných slovenských priemyselných odvetví, ako je spracovanie kovov, hutníctvo či gumárenstvo.



Medziročný nárast vykázalo z desiatich tried deväť aj u dovozu. Rovnako ako pri exporte, aj rast pri dovoze najvýznamnejšie ovplyvnil vyšší import strojov a prepravných zariadení, ktorých hodnota bola medziročne vyššia o 21 %. Vyššiu dynamiku celkového dovozu ovplyvnila aktuálne tretia objemovo najväčšia položka v dovoze – minerálne palivá - medzi ktoré patrí napríklad dovoz zemného plynu, ropy a elektrickej energie. Výrazné rasty v tejto triede pokračujú plynule už od apríla minulého roka.



Po sezónnom očistení údajov dosiahol v máji 2022 celkový vývoz tovaru hodnotu 8,8 miliardy eur pri medziročnom raste o 25,5 %. Celkový dovoz tovaru sa zvýšil o 25,1 % na 8,9 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo pasívne v objeme 51,7 milióna eur.



Za prvých päť mesiacov tohto roka hodnota tovarov medziročne vzrástla pri vývoze o 13 % na 41,2 miliardy eur a pri dovoze o 22,7 % na 42,6 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu tak bolo pasívne v objeme 1,4 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka pritom bolo aktívne v objeme takmer 1,7 miliardy eur.