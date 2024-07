ŠÚ SR: Zahraničný obchod skončil v máji v prebytku 367 miliónov eur

Bratislava 9. júla (TASR) - Saldo zahraničného obchodu bolo v máji aktívne v objeme 367 miliónov eur, ten sa ale medziročne znížil. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom v objeme 687,1 milióna eur. V utorok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR. Medziročne nižšie hodnoty o 5,4 % zaznamenal ŠÚ vo vývoze tovaru, oproti roku 2023 poklesol aj dovoz, a to o 2,3 %.



"Hodnoty vývozu aj dovozu dosiahli v máji svoje tohtoročné maximá, hoci obe vykázali medziročný pokles," priblížil ŠÚ. Na nižšom dovoze sa podpísalo najmä zníženie hodnoty dovezených súčiastok motorových vozidiel a na vývoze najmä zníženie hodnoty vyvezených automobilov.



Zo Slovenska sa podľa predbežných výsledkov vyviezol v máji tovar v hodnote 9,1 miliardy eur a dovoz tovaru sa znížil na 8,8 miliardy eur. Z desiatich tried v štruktúre exportu vykázalo v máji medziročný pokles až osem z nich, medzi nimi všetky najobchodovanejšie. Podstatný vplyv na vývoj slovenského vývozu mala trieda Stroje a prepravné zariadenia, kam patrí aj vývoz automobilov.



Dovoz zaznamenal medziročne nižšiu hodnotu štyrikrát v tomto roku. Tempo poklesu bolo ale v máji podľa štatistikov zatiaľ najnižšie. V štruktúre dovozu vykázalo oproti rovnakému mesiacu minulého roka pokles sedem z desiatich tried. Na nižšom celkovom dovoze sa najviac podpísalo zníženie hodnoty importu v triede Stroje a prepravné zariadenia, kam patria aj súčiastky motorových vozidiel. Hodnota tovaru v tejto triede bola medziročne nižšia o 4 %.



Do členských štátov EÚ smerovalo 77,5 % vývozu SR a dovoz z nich tvoril 67,3 %. Vývoz do členských štátov EÚ v máji medziročne klesol o 4,7 %. Dovoz z členských štátov EÚ klesol o 1,9 %. Vývoz do nečlenských krajín EÚ medziročne klesol o 7,7 %. Dovoz z týchto krajín bol nižší o 2,9 %.



Za prvých päť mesiacov tohto roka sa vývoz medziročne znížil o 3,9 % na 44,3 miliardy eur a dovoz sa znížil o 6 % na 41,8 miliardy eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,5 miliardy eur. Za rovnaké obdobie minulého roka bolo o 896,2 milióna eur nižšie.



Za január až apríl 2024 sa podľa spresnených údajov ŠÚ znížil medziročne vývoz o 3,5 % na 35,2 miliardy eur a dovoz sa znížil o 7 % na 33 miliárd eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 2,1 miliardy eur. V rovnakom období minulého roka skončila bilancia zahraničného obchodu s prebytkom v objeme 930,4 milióna eur.