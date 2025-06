Zamestnanosť v apríli medziročne vzrástla v polovici odvetví

Bratislava 12. júna (TASR) - Zamestnanosť bola v apríli 2025 medziročne vyššia v polovici mesačne sledovaných odvetví, a to v ubytovaní, v predaji a oprave motorových vozidiel, v reštauráciách spolu s pohostinstvami, v maloobchode a tiež vo vybraných trhových službách. Jej rast bol len veľmi mierny, do 0,8 %. Naopak, poklesla vo veľkoobchode o 3 %, v doprave so skladovaním o 2,6 %, miernejšie, do 1,9 %, aj v priemysle, stavebníctve a v informáciách a komunikácii. Vo štvrtok o tom informoval Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Zamestnanosť v súhrne v období január až apríl 2025 medziročne poklesla v siedmich z desiatich odvetví. Vývoj počtu zamestnaných osôb sa pohyboval od poklesu o 2,6 % vo veľkoobchode až po rast o 2,6 % v ubytovaní.