ŠÚ SR: Zisk korporácií v 1. štvrťroku 2020 medziročne klesol o 63,4 %

Bratislava 5. júna (TASR) - Nefinančné a finančné korporácie hospodárili v 1. štvrťroku 2020 so ziskom 1,190 miliardy eur. Oproti 1. štvrťroku 2019 sa celkový objem zisku znížil o 63,4 %. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠÚ) SR.



Tvorba zisku v nefinančných korporáciách sa oproti 1. štvrťroku 2019 znížila o 263,4 milióna eur (o 11,3 %) na 2,066 miliardy eur.



Vývoj zisku nefinančných korporácií v 1. štvrťroku 2020 bol menej priaznivý vo výrobe dopravných prostriedkov, kde sa hospodársky výsledok znížil o 154,7 milióna eur oproti rovnakému obdobiu minulého roka. Najvýraznejšie vzrástol v odvetví informácií a komunikácie o 71,5 milióna eur.



Na dosiahnutom zisku nefinančných korporácií v 1. štvrťroku 2020 sa najviac podieľal zisk dosiahnutý v priemyselnej výrobe 641,9 milióna eur, v odvetví veľkoobchodu, maloobchodu, oprave motorových vozidiel a motocyklov 360,6 milióna eur a v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu 346 miliónov eur.



Finančné korporácie hospodárili v 1. štvrťroku 2020 so stratou zisku v objeme 876,2 milióna eur. Vývoj ovplyvnil záporný hospodársky výsledok v poisťovacích korporáciách a penzijných fondoch (-557,9 milióna eur) a u ostatných finančných sprostredkovateľov (-469,3 milióna eur), obidva typy inštitúcií prešli medziročne zo zisku do straty. Ziskovosť si udržali len finančné inštitúcie, medziročne sa však znížila o 41,7 % na 151 miliónov eur.