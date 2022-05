Štatistici: Životné minimum by malo od júla narásť o 7,5 %

Bratislava 31. mája (TASR) - Sumy životného minima by sa mali od júla 2022 zvýšiť o 7,5 %, presne o takúto hodnotu medziročne vzrástli príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku 2022. Informoval o tom Štatistický úrad (ŠU) SR, ktorý poskytol Ministerstvu práce sociálnych vecí a rodiny (MPSVR) SR zákonom určené dva ukazovatele. Tie rozhodujú o zvýšení životného minima vždy k 1. júlu.



Na úpravu životného minima sa použije ukazovateľ s nižšou hodnotou. Podľa najnovších výpočtov ŠÚ SR ceny nízkopríjmových domácností vzrástli v apríli medziročne o 11,7 % a príjmy slovenských domácností na osobu v prvom štvrťroku boli vyššie ako pred rokom o 7,5 %.



"Z oboch ukazovateľov sa v zmysle legislatívy použije pre úpravy životného minima ten, ktorý je nižší. Tento rok je to index zohľadňujúci medziročný rast príjmov na osobu počas prvého štvrťroka, čo bola hodnota 7,5 %. Po deviatich rokoch sa tak životné minimum bude upravovať podľa zmeny príjmov a nie podľa rastu cien," spresnil riaditeľ odboru štatistiky životnej úrovne obyvateľstva ŠÚ SR Róbert Vlačuha.



Z uvedeného podľa ŠÚ SR vyplýva, že životné minimum pre dospelú osobu by sa od júla 2022 malo zvýšiť približne o 16,30 eura na hodnotu 234,40 eura mesačne. Aktuálna suma životného minima pre plnoletú fyzickú osobu je v súčasnosti 218,06 eura mesačne, pre nezaopatrené dieťa alebo zaopatrené neplnoleté dieťa 99,56 eura mesačne.



V apríli 2022 dosiahla inflácia nízkopríjmových domácností 11,7 %, čo znamená, že koeficient rastu životných nákladov nízkopríjmových domácností dosiahol hodnotu 1,117. Príjmy domácností za 1. štvrťrok 2022 medziročne narástli o 7,5 %, teda príslušný koeficient má hodnotu 1,075.



Zvýšenie životného minima je určujúce nielen pre nastavenie dávok v hmotnej núdzi, ale aj pre úpravy desiatok sociálnych a zdravotných dávok či peňažných príspevkov naviazaných na životné minimum. MPSVR tak následne priamo či nepriamo určí, do akej miery stúpnu okrem iného rodinné prídavky, náhradné výživné, rodičovský príspevok, minimálny predčasný dôchodok, príspevok na vykonávanie absolventskej praxe alebo nepostihnuteľné sumy pri exekučných zrážkach. Životné minimum má tiež vplyv na rôzne premenné v rámci daňového systému, ako je daňový bonus na dieťa, výška nezdaniteľnej časti základu dane a podobne.