ŠÚ:Podnikatelia by nemuseli vykazovať štatistické údaje počas pandémie

Bratislava 27. apríla (TASR) - Podnikatelia a ďalšie subjekty povinné vykazovať štatistické údaje o svojej činnosti by počas výnimočného alebo núdzového stavu či mimoriadnej situácie mali byť úplne alebo aspoň sčasti od svojej povinnosti oslobodené. Vyplýva to z návrhu novely zákona o štátnej štatistike, ktorý je v predložených materiáloch na rokovanie vlády.



"Cieľom návrhu zákona je pomoc podnikateľom a ostatným spravodajským jednotkám sústrediť sa v období pandémie a bezprostredne po nej na riešenie jej najvážnejších dosahov,“ vysvetlil predkladateľ návrhu, predseda Štatistického úradu (ŠÚ) SR Alexander Ballek v predkladacej správe.



Návrh predpokladá, že ak spravodajská jednotka nie je v súvislosti s vyhlásenou mimoriadnou situáciou objektívne schopná plnohodnotne splniť predpísanú spravodajskú povinnosť, môže príslušný orgán, poverený vykonaním štatistického zisťovania, prerušiť či odložiť zisťovanie, zmeniť jeho formu vrátane predĺženia či skrátenia, zabezpečiť náhradnú formu zisťovania, alebo zmeniť rozsah vykonávaného zisťovania so zameraním na získanie nevyhnutných ukazovateľov.



Návrh novely, ktorá má platiť dňom vyhlásenia, navrhuje ŠÚ prerokovať v skrátenom legislatívnom konaní.