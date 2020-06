Sú známi architekti, ktorí premenia Komenského námestie v Bratislave

Bratislava 21. júna (TASR) - Na premene Komenského námestia v Bratislave, ktoré je v susedstve s historickou budovou Slovenského národného divadla (SND), budú pracovať architekti z ateliérov N/A, totalstudio, office 110 a kolektív Michala Bogára. Odborná porota ich posunula do druhej etapy súťaže o obnovu námestia v centre mesta, ktoré sa má po rokoch stať opäť miestom so zeleňou s historickými budovami v okolí. Prostredníctvom sociálnej siete o tom informuje mestský Metropolitný inštitút Bratislavy (MIB).



"Cieľom súťaže, ktorú vyhlásil MIB, mesto Bratislava a Generálny investor Bratislavy, je opäť priniesť park na toto územie," spresnil inštitút. Mesto chce dostať do priestoru viac vzrastlej zelene a vytvoriť verejné priestranstvo komorného charakteru. Komenského námestie naposledy ako námestie s parkom zažili ľudia v 70. rokoch minulého storočia. Dlhé roky potom bolo parkoviskom. Historicky sa námestie, vtedy Csáky platz, začalo formovať ešte v 18. storočí, keď sa stavalo mestské divadlo.



MIB pripravuje aj obnovu zaniknutých kúpeľov Grössling v blízkosti Vajanského nábrežia a Kúpeľnej ulice v Bratislave. Inštitút v piatok (19. 6.) informoval, že skončila možnosť prihlasovať sa do súťaže pre obnovu kúpeľov. "Výsledok prevýšil všetky očakávania, prišlo 76 návrhov zo 17 krajín sveta," spresnil MIB s tým, že viac zatiaľ nemôže predstaviť, lebo súťaž je anonymná. Návrhy zverejní na jeseň.



Súčasťou premeny kúpeľov môže byť aj verejnosť, a to tak, že do konca júna vyplní dotazník. Tým môže ovplyvniť detailnejšie požiadavky zadania súťaže, s ktorými architekti postupujúci v súťaži budú pracovať. "Dotazník je rozdelený do niekoľkých častí. V prvej časti sú pripravené otázky zamerané na využívanie Mestskej knižnice v Bratislave, ako aj ďalších knižníc. Na to nadväzuje ďalšia časť venovaná preferenciám na relaxačné a oddychové aktivity a predstavám respondentov o takomto mieste," spresnil MIB.



V dvoch oddelených častiach má totiž Grössling v sebe spájať dve funkcie, a to kúpele a knižnicu. "Bude tak možné navštíviť a využívať obnovené kúpele, nový priestor mestskej knižnice, kaviareň, park i priestor určený pre deti," podotkol MIB v úvode dotazníka. Magistrát a MIB plánujú obnoviť pôvodnú funkciu zaniknutých kúpeľov Grössling, pridať k nim nové formy kultúrno-komunitných aktivít a otvoriť tak celý priestor verejnosti.