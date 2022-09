Súboj o Čistinky vrcholí, slovenské mestá hlasujú ostošesť

Bratislava 16. septembra (OTS) - Viac ako pol milióna hlasov! Taká je bilancia prvých tridsiatich dní hlasovania o Lidl Čistinky. Snažia sa východniari i západniari, vo víťazstvo veria na severe i juhu. Najnovší projekt diskontu opäť spojil slovenské mestá, ktoré usilovne hlasujú a dúfajú, že práve oni získajú mestský park jedna báseň. Ale pozor, o ničom ešte nie je rozhodnuté a do cieľa sa nekráča, do cieľa sa šprintuje! Do konca hlasovania zostávajú necelé dva týždne a dôležitý je každý hlas.O tom, ktoré mestá (v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti) sa zazelenajú Čistinkami rozhodnú v hlasovaní zákazníci Lidla. Za každých 20 € hodnoty nákupu získajú až do 25. septembra hlasovaciu kartičku s kódom, ktorý môžu zadať na webe www.lidl.sk/cistinka a podporiť tak svoje mesto. Mestá sú rozdelené podľa počtu obyvateľov do piatich kategórií a z každej vzíde jeden víťaz. Čistinky privítajú svojich prvých návštevníkov v lete 2023.Ambasádorom projektu je známy slovenský spisovateľ Daniel Hevier. Jeho básne či rozprávky pre deti a texty slávnych slovenských piesní prepájajú generácie, rovnako ako Čistinky. „Zaujala ma aktivita spoločnosti Lidl, ktorá ponúka slovenskej verejnosti Čistinky - miesta, kde sa stretávajú ľudia, kde sa športuje, relaxuje, rozvíjajú sa vzťahy... Preto som rád prijal svoju účasť v tomto projekte a napísal niekoľko veršov do televíznych spotov. A keď pribudnú ďalšie mestá alebo obce, rád napíšem ďalšie básničky. Už teraz si robím na to "čistinku" na mojom spisovateľskom stole,“ povedal Daniel Hevier.Lidl Čistinka to je mestský park tvorený zo štyroch prepojených modulov. Tri z nich majú rozmer 12 x 12 m, štvrtým je multifunkčné športovisko s výmerou 15 x 15 m. Basketbal? Futbal? Volejbal? Stolný tenis? Žiaden problém, na Čistinke padnú mnohé športové rekordy. V ďalších troch častiach sa na ihrisku zabavia najmenší, pod prístreškom si jedlá pripravené na griloch vychutnajú mnohí fajnšmekri, workoutovú zónu využijú mladí i starší. Na Čistinkách sa bude nachádzať aj množstvo lavičiek a zelene. Jednoducho, mestský park jedna báseň! Lepšie však raz vidieť než stokrát čítať, a preto:„Chceme robiť zo Slovenska lepšie miesto pre život a byť dobrým susedom všade tam, kde sa nachádzajú naše predajne. Záleží nám na tom, aby komunity držali spolu a aby ľudia mali kde aktívne a zmysluplne tráviť voľný čas. S týmto cieľom sme na Slovensku postavili päťdesiat detských ihrísk Žihadielok. A presne s týmto istým cieľom teraz spúšťame hlasovanie o Čistinky, miesta kde si každý nájde to svoje,“ vysvetlil Martin Nagy, konateľ Lidl Slovenská republika.Slovenskom letí výzva pre starších i mladších, športovcov i celé rodiny, psičkárov a kávičkárov: Pozor! Pohov! Všetky sídla príďte na Čistinky z Lidla. Kto však tieto Čistinky získa?Rozloha Čistinky je viac ako dvojnásobná v porovnaní so Žihadielkom, hodnota jedného tohto mestského parku je 180 000 €. V prvom ročníku získa Čistinky päť miest, pričom každá Čistinka môže byť iná, jedinečná – moduly je totiž možné variabilne usporiadať s ohľadom na pozemok a lokalitu. Lidl oslovil všetky slovenské mestá, mestské časti a obce, v ktorých má predajňu s ponukou na zapojenie sa do súťaže. Záujem prejavilo 92 lokalít. Je medzi nimi aj tá vaša? Kliknite na web www.lidl.sk/cistinka a zistite správnu odpoveď.A pamätajte, že na Čistinke (možno aj) v Rači, (nielen) Danielom sa páči!