Šubová: Na SŠHR mi bolo bránené v prístupe k informáciám

Bratislava 24. septembra (TASR) – Bývalá podpredsedníčka Správy štátnych hmotných rezerv (SŠHR) SR Zuzana Šubová odišla zo svojej funkcie najmä pre utajovanie informácií zo strany predsedu SŠHR Jána Rudolfa a pre jeho personálnu politiku. Rudolf podľa Šubovej kryje zamestnancov, ktorí sa spolupodieľali na kontroverzných nákupoch bývalého vedenia SŠHR. "Odmietam niesť zodpovednosť za to, čo sa deje na úrade," zdôvodnila vo štvrtok na brífingu Šubová svoj odchod z úradu.



V SŠHR mala Šubová na starosť audity zmlúv, no Rudolf jej údajne zastrašovaním zamestnancov znemožnil dostať sa k dôležitým informáciám. Vrcholom podľa Šubovej bolo, že nedostala informácie o verejnom obstarávaní už súčasného vedenia na testy na ochorenie COVID-19. Na možný problém pri tomto obstarávaní ju upozornila Nadácia Zastavme korupciu, ktorá jeden a pol mesiaca pred ukončením verejného obstarávania poznala meno víťaznej firmy. Šubová netvrdila, že došlo k porušeniu zákona, no nebolo jej umožnené toto verejné obstarávanie skontrolovať.



Šubová kritizovala aj personálnu politiku súčasného predsedu úradu. Podľa bývalej podpredsedníčky Rudolf nielen že neurobil personály audit, ale, naopak, kryje a povyšuje spolupracovníkov bývalého šéfa SŠHR. Ako príklad uviedla bývalú riaditeľku kancelárie v súčasnosti väzobne stíhaného Kajetána K., ktorá zostala na svojom mieste aj po zmene vedenia, no Rudolf ju navyše poveril riadením hmotných rezerv. Bez zmien zostalo aj oddelenie správy majetku či vedenie právneho oddelenia. "Takto by som mohla menovať ďalších a ďalších zamestnancov, ktorí podľa mňa nemajú čo robiť na uvedených pozíciách," povedala Šubová.