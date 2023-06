Šubová: Prepustenie osôb zadržaných počas zásahu na PPA nič neznamená

Bratislava 23. júna (TASR) - Prepustenie zatknutých osôb v razii na Pôdohospodárskej platobnej agentúre (PPA) nič neznamená. Úkony orgánov činných v trestnom konaní (OČTK) pokračujú ďalej. Uviedla to v piatok na tlačovej konferencii líderka mimoparlamentnej Pirátskej strany - Slovensko Zuzana Šubová v reakcii na štvrtkový (22. 6.) zásah Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) na PPA a na ministerstve pôdohospodárstva a na následné prepustenie piatich osôb zo zadržania.



"To je konanie OČTK. Ja som si svoju povinnosť splnila, to bola moja úloha z mojej pozície. Ako šéfka protikorupčnej sekcie (na PPA, pozn. TASR) som mala vedomosť, čo sa deje a podala som trestné oznámenie, informovala som OČTK," priblížila.



Ďalšie kroky sú podľa nej na OČTK. "To, že boli prepustení, to z môjho pohľadu, z môjho vedomia nič neznamená. Úkony prebiehajú ďalej. OČTK sa budú k tomu ďalej vyjadrovať," dodala.