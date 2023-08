Subway sa priblížil k prevzatiu za viac ako 9 miliárd USD

New York 22. augusta (TASR) - Americký prevádzkovateľ reštaurácií rýchleho občerstvenia Subway je blízko k dohode o prevzatí za viac ako 9 miliárd dolárov (8,25 miliardy eur), ktorá by mohla byť oznámená už v stredu (23. 8.). TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP, ktorá sa v utorok odvolala na zdroje oboznámené s problematikou.



Podľa zdroja AFP konkurenčné ponuky predložili v utorok spoločnosť Roark Capital a konzorcium zahrňujúce súkromné investičné spoločnosti TDR a Sycamore. Uspieť by mala najvyššia ponuka realizovaná výlučne v hotovosti. Subway vznikol v roku 1965, pôvodne ako malá predajňa sendvičov v talianskom štýle. Dnes má takmer 37.000 reštaurácií vo viac ako stovke krajín.



Reťazec rýchleho občerstvenia vo februári oznámil, že si najal banku JPMorgan, aby mu poskytla poradenstvo v súvislosti s možným predajom. Hovorca spoločnosti v utorok pre AFP uviedol, že k transakcii sa až do jej dokončenia nebude vyjadrovať. Vedenie spoločnosti Subway v poslednom čase kládlo dôraz na znižovanie nákladov v snahe lepšie konkurovať iným reťazcom. Väčšina rastového úsilia sa zameriavala na zahraničné trhy.



(1 EUR = 1,0908 USD)