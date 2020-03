Turčan: Súčasná situácia môže pomôcť naštartovať podnikateľskú kariéru

Banská Bystrica 31. marca (TASR) – Situácia, do ktorej sa mnohí ľudia v súvislosti s pandémiou nového koronavírusu dostali, môže byť aj štartom do novej etapy, napríklad podnikateľskej. Tvrdí to banskobystrický mestský a krajský poslanec Martin Turčan, ktorý pred šiestimi rokmi prišiel ako konateľ logisticko–priemyselného parku s myšlienkou pomoci pre začínajúcich podnikateľov. Aj teraz ľudí povzbudzuje k vlastnému biznisu a štartujúcim projektom ponúka pomoc.



"Viacerí v tomto čase premýšľajú nad ďalším smerovaním. Povinná karanténa ich možno naštartuje k podnikaniu a realizácii zámerov, ktoré už dávno mali v hlave," hovorí Turčan. Rady pre naštartovanie svojho podnikania nájdu záujemcovia na www.variabb.sk.



"Práve tým, ktorí by sa chceli postaviť na vlastné nohy a pustiť sa do podnikania, sme sa rozhodli ponúknuť priestory v našom logisticko–priemyselnom parku za prijateľných podmienok. Chceme podporiť perspektívne biznisplány. Uvoľníme priestory, ktoré sme doteraz užívali pre našu potrebu a poskytneme ich potenciálnym záujemcom. Pomôcť im vieme napríklad pri založení firmy či iných administratívnych úkonoch, aby bol pre nich začiatok čo najjednoduchší," zdôrazňuje Turčan.



Pred pár dňami, keď vypukla pandémia nového koronavírusu, ponúkol zdarma priestory firmám na zabezpečenie logistiky a skladovania hygienických potrieb či dezinfekčných prostriedkov pre obyvateľov.



Poslanec tiež spustil na svojich stránkach poradenstvo pre firmy, SZČO, ale i zamestnancov prostredníctvom videoblogov. Sumarizuje v nich aktuálne opatrenia vlády a ich aplikovanie v praxi.