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Súčasťou novej spoločnosti Agrofertu AGF Nitrogen je aj Duslo Šaľa

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Na snímke spoločnosť Duslo a. s. v meste Šala 6. júla 2020. Foto: TASR – Henrich Mišovič

Cieľom novej spoločnosti je úzko koordinovať všetky aktivity spoločností patriacich do paneurópskej chemickej divízie skupiny Agrofert.

Autor TASR
Šaľa 21. júla (TASR) - Duslo Šaľa sa stalo súčasťou spoločnosti AGF Nitrogen, novej subholdingovej spoločnosti chemickej divízie skupiny Agrofert. Spoločnosť vznikla 1. júla 2026. Jej vznik predstavuje významný krok smerom k posilneniu spolupráce medzi jednotlivými spoločnosťami, využívaniu synergií, úsporám z rozsahu a zvyšovaniu efektivity v rámci celej skupiny, informovalo Duslo Šaľa.

AGF Nitrogen združuje deväť spoločností skupiny Agrofert v siedmich európskych krajinách. Ide o výrobcov, dodávateľov a distribútorov amoniaku, hnojív a súvisiacich dusíkatých produktov. Jediným akcionárom spoločnosti je Agrofert, a. s.

Cieľom novej spoločnosti je úzko koordinovať všetky aktivity spoločností patriacich do paneurópskej chemickej divízie skupiny Agrofert.
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