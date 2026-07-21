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Súčasťou novej spoločnosti Agrofertu AGF Nitrogen je aj Duslo Šaľa
Cieľom novej spoločnosti je úzko koordinovať všetky aktivity spoločností patriacich do paneurópskej chemickej divízie skupiny Agrofert.
Autor TASR
Šaľa 21. júla (TASR) - Duslo Šaľa sa stalo súčasťou spoločnosti AGF Nitrogen, novej subholdingovej spoločnosti chemickej divízie skupiny Agrofert. Spoločnosť vznikla 1. júla 2026. Jej vznik predstavuje významný krok smerom k posilneniu spolupráce medzi jednotlivými spoločnosťami, využívaniu synergií, úsporám z rozsahu a zvyšovaniu efektivity v rámci celej skupiny, informovalo Duslo Šaľa.
AGF Nitrogen združuje deväť spoločností skupiny Agrofert v siedmich európskych krajinách. Ide o výrobcov, dodávateľov a distribútorov amoniaku, hnojív a súvisiacich dusíkatých produktov. Jediným akcionárom spoločnosti je Agrofert, a. s.
Cieľom novej spoločnosti je úzko koordinovať všetky aktivity spoločností patriacich do paneurópskej chemickej divízie skupiny Agrofert.
AGF Nitrogen združuje deväť spoločností skupiny Agrofert v siedmich európskych krajinách. Ide o výrobcov, dodávateľov a distribútorov amoniaku, hnojív a súvisiacich dusíkatých produktov. Jediným akcionárom spoločnosti je Agrofert, a. s.
Cieľom novej spoločnosti je úzko koordinovať všetky aktivity spoločností patriacich do paneurópskej chemickej divízie skupiny Agrofert.