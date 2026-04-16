Súčasťou zbierky v rámci Dňa narcisov sú aj vlaky vo Vysokých Tatrách
Príspevky zbierajú dobrovoľníci Ligy proti rakovine v žltých tričkách s modrými ruksakmi.
Autor TASR
Vysoké Tatry 16. apríla (TASR) - Súčasťou celoslovenskej zbierky v rámci Dňa narcisov sú vo štvrtok aj vlaky vo Vysokých Tatrách. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK) Ján Baček informoval, že až do 14.00 h príspevky zbierajú dobrovoľníci Ligy proti rakovine v žltých tričkách s modrými ruksakmi. Ide o študentov Strednej odbornej školy technickej v Poprade.
Na Slovensku každoročne pribúda približne 40.000 onkologických pacientov a takmer každý pozná niekoho, komu toto ochorenie zasiahlo do života. Aj preto sa zbierka koná práve vo vybraných vlakoch národného dopravcu. Cestujúci tak budú môcť prispieť na pomoc onkologickým pacientom priamo počas jazdy vlakom. Aktivita nadväzuje na doterajšiu spoluprácu ZSSK a Ligy proti rakovine pri osvetových aktivitách vo vlakoch.
„Železnica spája ľudí a miesta a my v ZSSK veríme, že aj počas cesty vlakom môže vzniknúť priestor na solidaritu a ľudskosť. Preto dlhodobo podporujeme osvetové a charitatívne aktivity, ktoré majú zmysel. Zdravie a prevencia si zaslúžia pozornosť, rovnako ako dobročinné zbierky, ktoré pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné. Každý príspevok, každý pripnutý narcis je malým gestom, ktoré má veľký význam,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Zbierka sa tento rok koná už po jubilejný 30. raz. „Keď sme pred 30 rokmi priniesli Deň narcisov na Slovensko, verili sme, že dokáže v ľuďoch vyvolať spolupatričnosť a podporu pre pacientov, že sa stane symbolom nádeje, že podporí odtabuizovanie témy ,rakovina'. Dnes vieme, že sa to podarilo. Deň narcisov sa stal tradíciou a silným symbolom solidarity, vďaka ktorému môžeme pomáhať pacientom a ich rodinám, no zároveň aj upozorňovať na význam prevencie. Za tie roky okolo seba vytvoril výnimočnú komunitu ľudí, ktorým osudy onkologických pacientov nie sú ľahostajné. Práve v tom je jeho najväčšia sila,“ upozornila výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.
Podporiť zbierku bude možné aj zaslaním SMS na číslo 848 alebo príspevkom na účet zbierky počas celej kampane, a to až do 20. apríla. Viac informácií o možnostiach podpory je k dispozícii na stránke www.dennarcisov.sk.
Na Slovensku každoročne pribúda približne 40.000 onkologických pacientov a takmer každý pozná niekoho, komu toto ochorenie zasiahlo do života. Aj preto sa zbierka koná práve vo vybraných vlakoch národného dopravcu. Cestujúci tak budú môcť prispieť na pomoc onkologickým pacientom priamo počas jazdy vlakom. Aktivita nadväzuje na doterajšiu spoluprácu ZSSK a Ligy proti rakovine pri osvetových aktivitách vo vlakoch.
„Železnica spája ľudí a miesta a my v ZSSK veríme, že aj počas cesty vlakom môže vzniknúť priestor na solidaritu a ľudskosť. Preto dlhodobo podporujeme osvetové a charitatívne aktivity, ktoré majú zmysel. Zdravie a prevencia si zaslúžia pozornosť, rovnako ako dobročinné zbierky, ktoré pomáhajú tam, kde je to najviac potrebné. Každý príspevok, každý pripnutý narcis je malým gestom, ktoré má veľký význam,“ uviedla generálna riaditeľka ZSSK Ivana Piňosová.
Zbierka sa tento rok koná už po jubilejný 30. raz. „Keď sme pred 30 rokmi priniesli Deň narcisov na Slovensko, verili sme, že dokáže v ľuďoch vyvolať spolupatričnosť a podporu pre pacientov, že sa stane symbolom nádeje, že podporí odtabuizovanie témy ,rakovina'. Dnes vieme, že sa to podarilo. Deň narcisov sa stal tradíciou a silným symbolom solidarity, vďaka ktorému môžeme pomáhať pacientom a ich rodinám, no zároveň aj upozorňovať na význam prevencie. Za tie roky okolo seba vytvoril výnimočnú komunitu ľudí, ktorým osudy onkologických pacientov nie sú ľahostajné. Práve v tom je jeho najväčšia sila,“ upozornila výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine Eva Kováčová.
Podporiť zbierku bude možné aj zaslaním SMS na číslo 848 alebo príspevkom na účet zbierky počas celej kampane, a to až do 20. apríla. Viac informácií o možnostiach podpory je k dispozícii na stránke www.dennarcisov.sk.