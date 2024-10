Suchá priniesli rozmach pestovania pistácií v Španielsku

Madrid 5. októbra (TASR) - Globálne otepľovanie a suchá menia klimatické podmienky v Európe. A tým aj výber plodín vhodných na pestovanie. Pred dvoma desaťročiami Miguel Angel Garcia pestoval hrozno a obilniny na farme v strednom Španielsku. Teraz produkuje pistácie. Lukratívnejšia plodina totiž lepšie odoláva suchám, ktoré sú v Španielsku čoraz častejšie a intenzívnejšie. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Garcia dopestuje 10 až 20 ton pistácií každý rok na svojej farme v Manzanares v centrálnom regióne Castilla-La Mancha. "Hrozno a obilniny už neboli životaschopné," povedal 58-ročný farmár, ktorý prvé pistácie zasadil v roku 2007. "Keby som to nezmenil, nedokázal by som sa uživiť," dodal. "Pistácie pochádzajú z Blízkeho východu. Sú odolné a prispôsobené klíme, ktorú tu teraz máme s horúcimi a suchými letami a chladnými obdobiami v zime," vysvetľuje Garcia.



Podľa údajov ministerstva poľnohospodárstva veľkosť pozemkov, na ktorých sa pestujú pistáciové stromy v Španielsku, sa od roku 2017 takmer päťnásobne zväčšila na 79.000 hektárov v roku 2024. Španielsko sa tak stalo najväčším pestovateľom pistácií v Európe a štvrtým najväčším na svete po USA, Iráne a Turecku.



Väčšina pistácií sa pestuje v Castilla-La Mancha, ako aj v Extremadure na západe a v Andalúzii na juhu krajiny. Tieto regióny čelia nedostatku vody v dôsledku klimatických zmien.



Produkcia pistácií v Španielsku, takmer 9000 ton ročne, je stále pomerne "obmedzená", ale rýchlo sa zvýši, pretože trvá najmenej sedem rokov, kým novovysadený strom dá prvú úrodu, skonštatoval Joaquín Cayuela Vergés, generálny tajomník poľnohospodárskeho družstva Pistamancha, ktoré združuje 51 pistáciových fariem. "Je tu silný dopyt, je to dynamický sektor," poznamenal.



Družstvo Pistamancha predáva 90 % svojej produkcie v Európe po 10 - 11 eur za kilogram. A buduje nový závod na triedenie, lúpanie a sušenie pistácií za päť miliónov eur. Po dokončení bude schopný spracovať milión kilogramov pistácií ročne.



Nadprodukcia, ktorá by tlačila ceny nadol, pritom nehrozí, keďže úroda pistácií v Španielsku stále výrazne zaostáva za dopytom. Väčšina pistácií na trhu je tak stále z dovozu.



Problém tiež je, že trvá niekoľko rokov, kým stromy začnú prinášať plody. To odrádza mnohých potenciálnych pestovateľov, keďže si nemôžu dovoliť tak dlho čakať na návratnosť investície.