Sucho na Šariši ohrozuje úrodu aj zásoby krmovín
Poľnohospodári evidujú deficit vlahy v pôde, problémy s klíčením jarných plodín a očakávajú nižší objem prvej kosby krmovín.
Autor TASR
Prešov 12. mája (TASR) - Suché počasie v marci a apríli sa začína negatívne prejavovať na poľnohospodárstve v regióne Šariš. Poľnohospodári evidujú deficit vlahy v pôde, problémy s klíčením jarných plodín a očakávajú nižší objem prvej kosby krmovín. Pre TASR to uviedol predseda Šarišskej poľnohospodárskej a potravinárskej komory Peter Kijovský s tým, že sucho už vplýva aj na očakávanú úrodu.
Oziminy podľa neho zatiaľ čerpajú vlahu z hlbších vrstiev pôdy, no ak v najbližších týždňoch neprídu výraznejšie dažde, môže dôjsť k redukcii odnoží a poklesu úrod. Pri jarných plodinách, ako sú kukurica, sója či slnečnica, farmári evidujú nerovnomerné klíčenie alebo jeho oneskorenie.
„Poľnohospodári potrebujú zrážky aj pre aktiváciu aplikovaných hnojív. Ak suchý trend potrvá do konca mája, hrozí výrazný prepad úrod v celom regióne,“ skonštatoval Kijovský. Dodal, že už teraz je zrejmé, že prvá kosba krmovín bude objemovo podpriemerná, čo môže znížiť zásoby pre živočíšnu výrobu.
Sucho podľa komory zároveň zvyšuje náklady poľnohospodárskych podnikov. Konkrétne ekonomické dosahy sa však podľa Kijovského prejavia až po zbere úrody v druhej polovici roka. Upozornil aj na možné komplikácie pri plnení podmienok na získanie štátnych dotácií.
Farmári sa podľa jeho slov snažia reagovať zmenami v agrotechnike a obmedzovaním intenzívnej orby. Časť podnikov prechádza na bezorbové technológie, ktoré pomáhajú lepšie zadržiavať vlahu v pôde. Využívajú tiež skoršie termíny sejby, aby plodiny dokázali využiť zimnú vlahu.
Pôda v Prešovskej kotline je na povrchu vysušená, čo sťažuje vzchádzanie neskôr siatych plodín. Nasýtenie pôdy v okrese Prešov sa aktuálne pohybuje medzi 30 až 50 percentami, čo je pod dlhodobým priemerom pre toto obdobie.
