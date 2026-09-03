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Sucho na strednom Považí zasiahlo výnosy, chýbať bude krmivo na zimu
Pokles hektárových výnosov bol v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava u hustosiatych obilnín 35-percentný, u repky ozimnej bol pokles 20 až 30 %.
Autor TASR
Považská Bystrica 3. septembra (TASR) - Tohtoročné sucho zasiahlo na strednom Považí výrazne negatívnym spôsobom do hektárových výnosov všetkých druhov poľnohospodárskych plodín. TASR o tom informoval predseda Regionálnej poľnohospodárskej a potravinárskej komory (RPPK) v Považskej Bystrici Ján Kopšo.
Pokles hektárových výnosov bol v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava u hustosiatych obilnín 35-percentný, u repky ozimnej bol pokles 20 až 30 %. „Najviac boli postihnuté krmoviny a trvalé trávne porasty, kde výroba sena často dosiahla iba 30 - 40 % normálu. Pokles sme zaznamenali aj pri viacročných krmovinách (ďatelina, lucerna) pri ktorých sa výnosy pohybovali len okolo 60 % v prvých kosbách a ďalšie kosby sa kvôli suchu ani nedali spraviť,“ priblížil Kopšo.
Ako dodal, kukurice na siláž sa v regióne čiastočne kosili spôsobom záchrany pred úplným uschnutím, zberala sa kukuričná slama v záujme záchrany aspoň nejakého množstva objemových krmív pre hospodárske zvieratá.
„Silážne kukurice vykázali pokles výnosu o 25 - 40 % oproti minulému roku. Otázne sú kvalitatívne parametre obsahu živín, ktoré bude možné vyhodnotiť až po vyzretí siláže. Kukurice zasiate v druhej etape po zbere raže ešte čakajú na zber, ale tiež viditeľne trpia suchom,“ zdôraznil šéf regionálnej komory.
Cukrová repa sa po zatvorení cukrovaru v Trenčianskej Teplej podľa neho pestuje na minimálnych výmerách, predpokladajú lokálne medziročné výpadky aj väčšie ako 50 %. Trvalé trávne porasty - lúky a pasienky sú aktuálne v takom stave, že sa na nich nedajú pásť hospodárske zvieratá, čo spôsobuje problém so zásobami objemových krmív na zimné mesiace.
„Zostáva ešte dokončiť zbery niektorých objemových krmovín - silážne kukurice, lucerny, cukrová a kŕmna repa, kukurica na zrno. Priebežne však chovatelia vedia, že zásoby krmív nebudú stačiť na celé obdobie do novej úrody. Pôjde až o minimálne dvoj- až štvormesačné výpadky požadovaných množstiev pre potreby ustajnených zvierat. Pesimisti už začali s priebežným znižovaním stavov zvierat,“ zdôraznil Kopšo.
Pripomenul, že v prípade nedostatočnej zimnej a jarnej vlahy bude potrebné výrazne zredukovať početnosť stád, čo bude mať za následok pokles výkupnej ceny zvierat a v ďalšom období napríklad zníženie produkcie mlieka a nárast jeho ceny.
Pokles hektárových výnosov bol v okresoch Považská Bystrica, Púchov a Ilava u hustosiatych obilnín 35-percentný, u repky ozimnej bol pokles 20 až 30 %. „Najviac boli postihnuté krmoviny a trvalé trávne porasty, kde výroba sena často dosiahla iba 30 - 40 % normálu. Pokles sme zaznamenali aj pri viacročných krmovinách (ďatelina, lucerna) pri ktorých sa výnosy pohybovali len okolo 60 % v prvých kosbách a ďalšie kosby sa kvôli suchu ani nedali spraviť,“ priblížil Kopšo.
Ako dodal, kukurice na siláž sa v regióne čiastočne kosili spôsobom záchrany pred úplným uschnutím, zberala sa kukuričná slama v záujme záchrany aspoň nejakého množstva objemových krmív pre hospodárske zvieratá.
„Silážne kukurice vykázali pokles výnosu o 25 - 40 % oproti minulému roku. Otázne sú kvalitatívne parametre obsahu živín, ktoré bude možné vyhodnotiť až po vyzretí siláže. Kukurice zasiate v druhej etape po zbere raže ešte čakajú na zber, ale tiež viditeľne trpia suchom,“ zdôraznil šéf regionálnej komory.
Cukrová repa sa po zatvorení cukrovaru v Trenčianskej Teplej podľa neho pestuje na minimálnych výmerách, predpokladajú lokálne medziročné výpadky aj väčšie ako 50 %. Trvalé trávne porasty - lúky a pasienky sú aktuálne v takom stave, že sa na nich nedajú pásť hospodárske zvieratá, čo spôsobuje problém so zásobami objemových krmív na zimné mesiace.
„Zostáva ešte dokončiť zbery niektorých objemových krmovín - silážne kukurice, lucerny, cukrová a kŕmna repa, kukurica na zrno. Priebežne však chovatelia vedia, že zásoby krmív nebudú stačiť na celé obdobie do novej úrody. Pôjde až o minimálne dvoj- až štvormesačné výpadky požadovaných množstiev pre potreby ustajnených zvierat. Pesimisti už začali s priebežným znižovaním stavov zvierat,“ zdôraznil Kopšo.
Pripomenul, že v prípade nedostatočnej zimnej a jarnej vlahy bude potrebné výrazne zredukovať početnosť stád, čo bude mať za následok pokles výkupnej ceny zvierat a v ďalšom období napríklad zníženie produkcie mlieka a nárast jeho ceny.