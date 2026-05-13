Sucho negatívne ovplyvňuje produkciu rýb vo výrobných strediskách SRZ
Sucho najviac ohrozuje lososovité druhy rýb, ktoré sú citlivejšie na množstvo a kvalitu vody.
Autor TASR
Žilina 13. mája (TASR) - Nedostatok zrážok a z neho vyplývajúce sucho negatívne ovplyvňujú aj produkciu rýb vo výrobných strediskách Slovenského rybárskeho zväzu. TASR o tom informovala PR manažérka SRZ - Rady v Žiline Lenka Košarišťanová.
„Rybárstvo je súčasťou poľnohospodárstva, a preto sucho negatívne ovplyvňuje aj produkciu rýb. Pri pokračujúcom nedostatku vody počítame s poklesom produkcie takmer všetkých druhov rýb - kaprovitých aj lososovitých,“ uviedla Košarišťanová s tým, že sucho najviac ohrozuje lososovité druhy rýb, ktoré sú citlivejšie na množstvo a kvalitu vody.
SRZ podľa nej investuje v niektorých výrobných strediskách do technológií umožňujúcich chov rýb aj v zhoršených klimatických podmienkach.
„Ide napríklad o inštaláciu systémov na dávkovanie tekutého kyslíka, vzduchovanie či čiastočnú recirkuláciu vody. Zároveň prispôsobujeme spektrum chovaných druhov a upravujeme obsádky tak, aby boli schopné zvládať aktuálne zhoršené podmienky,“ doplnila.
