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Sucho núti Francúzsko zmierniť pravidlá pre výrobu chránených syrov
Úrady oznámili špeciálne opatrenia pre výrobu syrov značky Abondance, Beaufort a Comte.
Autor TASR
Brusel 27. augusta (TASR) - Rozsiahle sucho a rekordné vlny horúčav prinútili Francúzsko zmierniť niektoré zo svojich prísnych pravidiel, týkajúcich sa výroby syrov s chráneným označením pôvodu. Úrady v stredu (26. 8.) oznámili špeciálne opatrenia pre výrobu syrov značky Abondance, Beaufort a Comte, uviedla tlačová agentúra AFP, na čo upozornil spravodajca TASR.
Rozmanité francúzske syry sú zdrojom národnej hrdosti a úrady tvrdo pracujú na ochrane tradičných výrobných metód a zabezpečení pravosti lokálnych produktov. Aby výrobcovia získali prestížne označenie CHOP (chránené označenie pôvodu) a právo dať svojmu syru chránený názov, musia dodržiavať prísne pravidlá, týkajúce sa aj toho, kde sa ich zvieratá pasú a čo jedia. Avšak tohtoročné letné sucho, ktoré v júli postihlo 95 percent pevninského Francúzska, zanechalo pastviny vyprahnuté a holé, s deficitom trávy.
V reakcii na to vláda v Paríži uviedla, že výrobcovia syrov Abondance, Beaufort a Comte - tvrdých syrov vyrobených zo surového mlieka od kráv pasúcich sa v Alpách a pohorí Jura, by mohli doplniť stravu svojich zvierat väčším množstvom krmiva a obilnín dovezených z iných krajov.
Štatistický úrad, pôsobiaci v rámci francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva, uviedol, že úroveň trvalých trávnatých porastov vo Francúzsku bola k 10. augustu o tretinu nižšia ako priemer rokov 1989 - 2018. Súčasná situácia s krmivom je takmer vo všetkých regiónoch „extrémne zhoršená“, uviedlo začiatkom augusta francúzske ministerstvo poľnohospodárstva.
Francúzsky Národný inštitút pre pôvod a kvalitu, vládna agentúra, ktorá spravuje a presadzuje pravidlá o pôvode produktov, tiež uviedol, že udelí dočasnú výnimku pre niekoľko ďalších syrov, ako sú Reblochon, Cantal, Bleu d’Auvergne a Fourme d’Ambert.
Rekordné teploty v Európe toto leto spôsobili tisíce úmrtí, vyvolali lesné požiare a znížili hladiny riek na historické minimá. Vo Francúzsku sa poľnohospodári pripravujú na najslabšiu úrodu kukurice od roku 1980 a vinohradníci hlásia niektoré z najskorších zaznamenaných úrod.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Rozmanité francúzske syry sú zdrojom národnej hrdosti a úrady tvrdo pracujú na ochrane tradičných výrobných metód a zabezpečení pravosti lokálnych produktov. Aby výrobcovia získali prestížne označenie CHOP (chránené označenie pôvodu) a právo dať svojmu syru chránený názov, musia dodržiavať prísne pravidlá, týkajúce sa aj toho, kde sa ich zvieratá pasú a čo jedia. Avšak tohtoročné letné sucho, ktoré v júli postihlo 95 percent pevninského Francúzska, zanechalo pastviny vyprahnuté a holé, s deficitom trávy.
V reakcii na to vláda v Paríži uviedla, že výrobcovia syrov Abondance, Beaufort a Comte - tvrdých syrov vyrobených zo surového mlieka od kráv pasúcich sa v Alpách a pohorí Jura, by mohli doplniť stravu svojich zvierat väčším množstvom krmiva a obilnín dovezených z iných krajov.
Štatistický úrad, pôsobiaci v rámci francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva, uviedol, že úroveň trvalých trávnatých porastov vo Francúzsku bola k 10. augustu o tretinu nižšia ako priemer rokov 1989 - 2018. Súčasná situácia s krmivom je takmer vo všetkých regiónoch „extrémne zhoršená“, uviedlo začiatkom augusta francúzske ministerstvo poľnohospodárstva.
Francúzsky Národný inštitút pre pôvod a kvalitu, vládna agentúra, ktorá spravuje a presadzuje pravidlá o pôvode produktov, tiež uviedol, že udelí dočasnú výnimku pre niekoľko ďalších syrov, ako sú Reblochon, Cantal, Bleu d’Auvergne a Fourme d’Ambert.
Rekordné teploty v Európe toto leto spôsobili tisíce úmrtí, vyvolali lesné požiare a znížili hladiny riek na historické minimá. Vo Francúzsku sa poľnohospodári pripravujú na najslabšiu úrodu kukurice od roku 1980 a vinohradníci hlásia niektoré z najskorších zaznamenaných úrod.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)