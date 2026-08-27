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< sekcia Ekonomika

Sucho núti Francúzsko zmierniť pravidlá pre výrobu chránených syrov

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Na snímke popraskaná a vysušená zemina na poli. Foto: TASR - Michal Svítok

Úrady oznámili špeciálne opatrenia pre výrobu syrov značky Abondance, Beaufort a Comte.

Autor TASR
Brusel 27. augusta (TASR) - Rozsiahle sucho a rekordné vlny horúčav prinútili Francúzsko zmierniť niektoré zo svojich prísnych pravidiel, týkajúcich sa výroby syrov s chráneným označením pôvodu. Úrady v stredu (26. 8.) oznámili špeciálne opatrenia pre výrobu syrov značky Abondance, Beaufort a Comte, uviedla tlačová agentúra AFP, na čo upozornil spravodajca TASR.

Rozmanité francúzske syry sú zdrojom národnej hrdosti a úrady tvrdo pracujú na ochrane tradičných výrobných metód a zabezpečení pravosti lokálnych produktov. Aby výrobcovia získali prestížne označenie CHOP (chránené označenie pôvodu) a právo dať svojmu syru chránený názov, musia dodržiavať prísne pravidlá, týkajúce sa aj toho, kde sa ich zvieratá pasú a čo jedia. Avšak tohtoročné letné sucho, ktoré v júli postihlo 95 percent pevninského Francúzska, zanechalo pastviny vyprahnuté a holé, s deficitom trávy.

V reakcii na to vláda v Paríži uviedla, že výrobcovia syrov Abondance, Beaufort a Comte - tvrdých syrov vyrobených zo surového mlieka od kráv pasúcich sa v Alpách a pohorí Jura, by mohli doplniť stravu svojich zvierat väčším množstvom krmiva a obilnín dovezených z iných krajov.

Štatistický úrad, pôsobiaci v rámci francúzskeho ministerstva poľnohospodárstva, uviedol, že úroveň trvalých trávnatých porastov vo Francúzsku bola k 10. augustu o tretinu nižšia ako priemer rokov 1989 - 2018. Súčasná situácia s krmivom je takmer vo všetkých regiónoch „extrémne zhoršená“, uviedlo začiatkom augusta francúzske ministerstvo poľnohospodárstva.

Francúzsky Národný inštitút pre pôvod a kvalitu, vládna agentúra, ktorá spravuje a presadzuje pravidlá o pôvode produktov, tiež uviedol, že udelí dočasnú výnimku pre niekoľko ďalších syrov, ako sú Reblochon, Cantal, Bleu d’Auvergne a Fourme d’Ambert.

Rekordné teploty v Európe toto leto spôsobili tisíce úmrtí, vyvolali lesné požiare a znížili hladiny riek na historické minimá. Vo Francúzsku sa poľnohospodári pripravujú na najslabšiu úrodu kukurice od roku 1980 a vinohradníci hlásia niektoré z najskorších zaznamenaných úrod.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)
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