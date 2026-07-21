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Sucho pri Trebišove znížilo úrodu a spôsobilo nedostatok krmiva
Žatvu začali 26. júna zberom sladovníckeho jačmeňa.
Autor TASR
Zemplínsky Branč 21. júla (TASR) - Najväčším problémom poľnohospodárov v okolí Trebišova je tento rok sucho. Spôsobilo nedostatok krmiva pre hospodárske zvieratá a výrazne sa podpísalo aj pod výsledky žatvy. V Zemplínskom Branči v okrese Trebišov sú výnosy obilnín sú medziročne nižšie o 30 až 50 percent a pri krmovinách dosahujú straty približne 80 percent. Pre TASR to uviedol to Martin Bizub zo spoločnosti spoločnosti Agronákup T.
Žatvu začali 26. júna zberom sladovníckeho jačmeňa. Ten už majú pozbieraný, v súčasnosti pokračujú v zbere pšenice a repky a nachádzajú sa približne za polovicou žatvy. „Tak skoro sme žatvu ešte nemali. Obilniny pre sucho núdzovo dozreli skôr, ako sme očakávali,“ priblížil Bizub. Kým vlani dosahovala spoločnosť pri obilninách priemerný výnos viac ako osem ton z hektára, tento rok sa pohybuje približne od štyroch do 6,5 tony.
Sucho sa najvýraznejšie prejavilo na lúkach a pasienkoch. Farma získala iba desať až 20 percent bežného množstva sena a na zimu jej chýba približne 1000 až 1500 balíkov. Časť dobytka už preto musela predať. „Pasienky sú spasené a tráva nerastie. Oslovujeme okolitých farmárov, ktorí majú lúky, ale nechovajú zvieratá, aby sme ich mohli pokosiť,“ povedal Bizub. Ak sa podniku nepodarí zabezpečiť dostatok sena, bude podľa neho potrebné ďalej znižovať stavy dobytka.
Problémy očakáva aj pri kukurici určenej na siláž. Na viacerých miestach má podľa neho iba približne 20 centimetrov a úrodu už pravdepodobne neprinesie. Zavlažovanie rozsiahlych polí nie je možné pre vysoké náklady ani nedostatok dostupného zdroja vody.
Spoločnosť sa preto snaží prispôsobovať meniacej sa klíme využívaním medziplodín, obmedzovaním odparovania vody z pôdy a testovaním odolnejších odrôd pšenice, kukurice a sóje. Overuje aj bezorbové technológie. Hoci je úroda nižšia, ceny poľnohospodárskych komodít zostávajú podľa Bizuba nízke. Na ceny tlačia zásoby z minulého roka aj dovoz produkcie z krajín mimo Európskej únie. „Veľkým problémom nebude iba nízka úroda, ale najmä to, za akú cenu ju dokážeme predať,“ uzavrel Bizub.
Podnik hospodári na približne 1000 hektároch pôdy, z toho 930 hektárov tvorí orná pôda. Pestuje obilniny, repku, kukuricu, sóju a slnečnicu, venuje sa aj chovu hovädzieho dobytka, oviec, hydiny a ošípaných.
Žatvu začali 26. júna zberom sladovníckeho jačmeňa. Ten už majú pozbieraný, v súčasnosti pokračujú v zbere pšenice a repky a nachádzajú sa približne za polovicou žatvy. „Tak skoro sme žatvu ešte nemali. Obilniny pre sucho núdzovo dozreli skôr, ako sme očakávali,“ priblížil Bizub. Kým vlani dosahovala spoločnosť pri obilninách priemerný výnos viac ako osem ton z hektára, tento rok sa pohybuje približne od štyroch do 6,5 tony.
Sucho sa najvýraznejšie prejavilo na lúkach a pasienkoch. Farma získala iba desať až 20 percent bežného množstva sena a na zimu jej chýba približne 1000 až 1500 balíkov. Časť dobytka už preto musela predať. „Pasienky sú spasené a tráva nerastie. Oslovujeme okolitých farmárov, ktorí majú lúky, ale nechovajú zvieratá, aby sme ich mohli pokosiť,“ povedal Bizub. Ak sa podniku nepodarí zabezpečiť dostatok sena, bude podľa neho potrebné ďalej znižovať stavy dobytka.
Problémy očakáva aj pri kukurici určenej na siláž. Na viacerých miestach má podľa neho iba približne 20 centimetrov a úrodu už pravdepodobne neprinesie. Zavlažovanie rozsiahlych polí nie je možné pre vysoké náklady ani nedostatok dostupného zdroja vody.
Spoločnosť sa preto snaží prispôsobovať meniacej sa klíme využívaním medziplodín, obmedzovaním odparovania vody z pôdy a testovaním odolnejších odrôd pšenice, kukurice a sóje. Overuje aj bezorbové technológie. Hoci je úroda nižšia, ceny poľnohospodárskych komodít zostávajú podľa Bizuba nízke. Na ceny tlačia zásoby z minulého roka aj dovoz produkcie z krajín mimo Európskej únie. „Veľkým problémom nebude iba nízka úroda, ale najmä to, za akú cenu ju dokážeme predať,“ uzavrel Bizub.
Podnik hospodári na približne 1000 hektároch pôdy, z toho 930 hektárov tvorí orná pôda. Pestuje obilniny, repku, kukuricu, sóju a slnečnicu, venuje sa aj chovu hovädzieho dobytka, oviec, hydiny a ošípaných.