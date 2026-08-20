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Sucho v Európe brzdí riečnu dopravu a zvyšuje prepravné ceny tovarov
Podľa CLECAT sa sucho v roku 2026 začalo v Európe oveľa skôr ako predošlé suchá z rokov 2003, 2018 alebo 2022.
Autor TASR
Brusel 20. augusta (TASR) - Výnimočne nízke hladiny na európskych riekach, postihnuté suchom a rekordnými vlnami horúčav od začiatku leta, v posledných týždňoch brzdili riečnu dopravu a vedú tiež k zvyšovaniu prepravných cien tovarov v rámci EÚ. Na štvrtkovú analýzu tlačovej agentúry AFP upozornil spravodajca TASR.
Kým situácia vo Francúzsku a Belgicku v oblasti riečnej dopravy je „takmer normálna“, v Nemecku je kritická, najmä na rieke Rýne, ktorá je „srdcom európskeho riečneho systému“. „Situácia je bezprecedentná. Väčšina riečnych prístavov pozdĺž Rýna už nie je dostupná pre nákladné lode,“ uviedla v správe pre médiá dánska lodná prepravná spoločnosť Maersk.
Európska asociácia pre špedíciu, dopravu, logistiku a colné služby (CLECAT) zas upozornila, že v meste Kaub, hlavnej križovatke na Rýne, referenčný ukazovateľ vodnej hladiny 14. augusta klesol o približne šesť centimetrov. Predchádzajúci rekord, zaznamenaný v roku 2018, bol pokles o 25 centimetrov.
Podľa CLECAT sa sucho v roku 2026 začalo v Európe oveľa skôr ako predošlé suchá z rokov 2003, 2018 alebo 2022. Dôsledky sú citeľné až po holandský prístav Rotterdam, pričom plavebné podmienky sú „drsné“ na úsekoch Dunaja v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku.
Pre logistických operátorov to znamená presúvať prepravu tovarov na železničnú a cestnú nákladnú dopravu. Kapacita železničnej a cestnej dopravy je však obmedzená. Jeden čln po rieke prepraví tovary v objeme 100 až 200 kamiónov. Táto situácia postihuje najmä produkty prepravované vo veľkom, ktoré sa ťažko prekladajú do kontajnerov: chemikálie, uhľovodíky, stavebné materiály či obilniny.
Krajiny EÚ pristupujú k uvoľneniu predpisov v cestnej doprave. V Nemecku sa mnohé priemyselné odvetvia, najmä chemické spoločnosti, nachádzajú pozdĺž Rýna. Z dôvodu poklesu hladiny rieky niektoré spoločnosti už oznámili narušenie dodávateľského reťazca. Zatiaľ sa však nehovorí o „riziku nedostatku tovarov“, skôr o meškaniach a dodatočných nákladoch.
„Lode sa plavia s ľahšími nákladmi ako zvyčajne, aby sa znížil ich ponor. Pri rovnakých fixných nákladoch to vedie k významným dodatočným nákladom,“ vysvetlil pre AFP Alexandre Charpentier, špecialista na dopravu v spoločnosti Roland Berger. Náklad jednej prepravnej lode na Rýne klesol v auguste z priemerných 1500 ton na 400 ton.
Prevádzkovatelia prepravných spoločnosti uplatňujú „príplatky za nízku hladinu vody“ a dodatočné náklady, ktoré sa zvyšujú v závislosti od hladiny vody, prenášajú na svojich klientov. V posledných dňoch sa príplatok zvýšil na viac ako 1000 eur za kontajner v najrušnejších lokalitách, ako sú Kaub alebo Kolín nad Rýnom.
„V prípade kontajnerov sa cena môže rýchlo zdvojnásobiť a v prípade hromadných nákladov zvýšenie môže byť ešte drastickejšie,“ vysvetlil Pierre Cossart, riaditeľ spoločnosti Sogestran Logistics.
Podľa Európskej asociácie nákladnej dopravy (AET) by sa zvýšenie nákladov mohlo prenášať ďalej v dodávateľskom reťazci.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
Kým situácia vo Francúzsku a Belgicku v oblasti riečnej dopravy je „takmer normálna“, v Nemecku je kritická, najmä na rieke Rýne, ktorá je „srdcom európskeho riečneho systému“. „Situácia je bezprecedentná. Väčšina riečnych prístavov pozdĺž Rýna už nie je dostupná pre nákladné lode,“ uviedla v správe pre médiá dánska lodná prepravná spoločnosť Maersk.
Európska asociácia pre špedíciu, dopravu, logistiku a colné služby (CLECAT) zas upozornila, že v meste Kaub, hlavnej križovatke na Rýne, referenčný ukazovateľ vodnej hladiny 14. augusta klesol o približne šesť centimetrov. Predchádzajúci rekord, zaznamenaný v roku 2018, bol pokles o 25 centimetrov.
Podľa CLECAT sa sucho v roku 2026 začalo v Európe oveľa skôr ako predošlé suchá z rokov 2003, 2018 alebo 2022. Dôsledky sú citeľné až po holandský prístav Rotterdam, pričom plavebné podmienky sú „drsné“ na úsekoch Dunaja v Srbsku, Maďarsku a Rumunsku.
Pre logistických operátorov to znamená presúvať prepravu tovarov na železničnú a cestnú nákladnú dopravu. Kapacita železničnej a cestnej dopravy je však obmedzená. Jeden čln po rieke prepraví tovary v objeme 100 až 200 kamiónov. Táto situácia postihuje najmä produkty prepravované vo veľkom, ktoré sa ťažko prekladajú do kontajnerov: chemikálie, uhľovodíky, stavebné materiály či obilniny.
Krajiny EÚ pristupujú k uvoľneniu predpisov v cestnej doprave. V Nemecku sa mnohé priemyselné odvetvia, najmä chemické spoločnosti, nachádzajú pozdĺž Rýna. Z dôvodu poklesu hladiny rieky niektoré spoločnosti už oznámili narušenie dodávateľského reťazca. Zatiaľ sa však nehovorí o „riziku nedostatku tovarov“, skôr o meškaniach a dodatočných nákladoch.
„Lode sa plavia s ľahšími nákladmi ako zvyčajne, aby sa znížil ich ponor. Pri rovnakých fixných nákladoch to vedie k významným dodatočným nákladom,“ vysvetlil pre AFP Alexandre Charpentier, špecialista na dopravu v spoločnosti Roland Berger. Náklad jednej prepravnej lode na Rýne klesol v auguste z priemerných 1500 ton na 400 ton.
Prevádzkovatelia prepravných spoločnosti uplatňujú „príplatky za nízku hladinu vody“ a dodatočné náklady, ktoré sa zvyšujú v závislosti od hladiny vody, prenášajú na svojich klientov. V posledných dňoch sa príplatok zvýšil na viac ako 1000 eur za kontajner v najrušnejších lokalitách, ako sú Kaub alebo Kolín nad Rýnom.
„V prípade kontajnerov sa cena môže rýchlo zdvojnásobiť a v prípade hromadných nákladov zvýšenie môže byť ešte drastickejšie,“ vysvetlil Pierre Cossart, riaditeľ spoločnosti Sogestran Logistics.
Podľa Európskej asociácie nákladnej dopravy (AET) by sa zvýšenie nákladov mohlo prenášať ďalej v dodávateľskom reťazci.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)