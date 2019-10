Súd dal za pravdu COOP Jednote v spore s aktivistami o vajciach

Bratislava 29. októbra (TASR) - Súd dal za pravdu spotrebnému družstvu COOP Jednota Slovensko v súvislosti s kampaňou hnutia Humánny pokrok týkajúcej sa predaja vajec z klietkového chovu. Informovala o tom PR manažérka COOP Jednota Slovensko Zuzana Peiger Ačjaková.



"Najväčšia slovenská maloobchodná sieť COOP Jednota je už niekoľko mesiacov vystavená tlaku aktivistov, nabádajúcich spotrebiteľov k bojkotu nákupu v jej predajniach. Dôvodom má byť fakt, že reťazec ako najväčší podporovateľ slovenskej produkcie považoval za nekorektné zverejnenie záväzku o ukončení predaja vajec z klietkového chovu podľa požiadaviek aktivistov. Okresný súd Bratislava V dal však svojím uznesením jasne za pravdu tradičnému reťazcu. V prípade nerešpektovania rozhodnutia súdu sa aktivisti dopustia trestného činu," spresnila.



Obchodný systém COOP Jednota podľa nej už viackrát predstaviteľom občianskeho združenia (OZ) Humánny pokrok zdôvodňoval, že aktívne podporuje trend postupného zlepšovania životných podmienok sliepok, no zároveň nemôže predaju vajec z klietkového chovu "udeliť stopku" podľa ich požiadavky.



"So všetkou úctou rešpektujeme a podporujeme myšlienku ochrany zvierat. Kritiku namierenú voči COOP Jednote však považujeme za neoprávnenú. Ako najväčší predajca slovenských potravín máme isté záväzky voči zákazníkom a, samozrejme, aj dodávateľom. Po celej krajine máme viac ako 2000 predajní, v ktorých ponúkame predovšetkým slovenské potraviny. Podporujeme tým slovenských producentov, vytváranie pracovných miest aj potravinovú sebestačnosť Slovenska. Až 80 % z celkovej produkcie vajec pochádza z obohateného klietkového chovu. Ak by sme vajcia z tohto chovu úplne vylúčili, boli by sme prinútení nakupovať zo zahraničia," uviedol Branislav Lellák, vrchný riaditeľ obchodnej sekcie COOP Jednota Slovensko. Najväčšia potravinová sieť má podľa neho vo svojej ponuke aj vajcia z podstielky, aj voľného výbehu.



Aktivisti si podľa Peiger Ačjakovej pred argumentmi COOP Jednota zakaždým zakryli oči, nepresvedčili ich ani vyhlásenia riaditeľa Únie hydinárov Slovenska (ÚHS) Daniela Molnára, ktorý ich konanie považuje za neopodstatnené. "Správanie hnutia smeruje k poškodzovaniu dobrého mena a diskriminácii slovenských obchodníkov podporujúcich slovenských chovateľov. Až 80 % celkovej produkcie vajec na Slovensku pochádza z obohateného klietkového chovu a napriek tomu, že slovenské podniky svoje chovy postupne prerábajú, vzhľadom na finančné možnosti a zatiaľ bez podpory štátu, pomalým tempom. Tlačenie na slovenských obchodníkov a vyhrážanie sa cielenou kampaňou podporujúcou bojkot slovenských prevádzok preto považujeme za neadekvátne," povedal šéf hydinárov a upozornil, že na rozdiel od slovenských vajec, ktoré sú podľa neho zárukou čerstvosti a kvality, sprevádzajú zahraničnú produkciu viaceré škandály.



"Zároveň je potrebné zdôrazniť, že kvalita a zloženie vajec nezávisí od spôsobu chovu. Nie je dôležité, či bola nosnica chovaná v obohatenej klietke, na podstielke alebo vo voľnom výbehu. Kvalitu a zloženie vajec ovplyvňuje iba krmivo, ktoré nosnica konzumuje, a jeho zloženie. O kvalite života nosnice najlepšie vypovedá počet znesených vajec a počet uhynutých nosníc. Tieto ukazovatele sú v klietkovom, ako aj podstielkovom spôsobe chovu porovnateľné a sú mierne v prospech klietkových chovov. Tlak aktivistov môžeme preto považovať za tlak na zníženie sebestačnosti SR v produkcii vajec a zvýšenie cien vajec na pulte pre spotrebiteľov," zdôraznil Molnár.



Peiger Ačjaková upozornila, že COOP Jednota Slovensko sa obrátila na súd po tom, ako aktivisti začali agresívnu a manipulatívnu kampaň, v rámci ktorej začali presviedčať verejnosť, aby návštevu jej predajní bojkotovali, a zároveň podľa nej šírili nepravdivé poplašné správy, najmä prostredníctvom sociálnych sietí.



Dodala, že podľa uznesenia Okresného súdu Bratislava V z 18. októbra 2019 sú aktivisti OZ Humánny pokrok povinní zdržať sa akejkoľvek formy konania spočívajúceho v šírení a zverejňovaní negatívnych informácií spojených s obchodným názvom COOP Jednota, ktoré by sa týkali predaja vajec z klietkového chovu. Uznesenie je už vykonateľné a v prípade, že príde k nerešpektovaniu vykonateľného rozhodnutia súdu, môže byť naplnená skutková podstata trestného činu poškodzovania cudzích práv.