Súd EÚ odmietol argumenty Amazonu o porušovaní práv
Amazon môže proti rozsudku Všeobecného súdu podať odvolanie, ktoré sa obmedzuje len na právne otázky.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 19. novembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (EÚ) v stredu zamietol žalobu spoločnosti Amazon proti rozhodnutiu Európskej komisie (EK), ktorým sa určuje, že platforma Amazon Store predstavuje „veľmi veľkú online platformu“. Na rozsudok súdu upozornil spravodajca TASR.
Zákon o digitálnych službách ukladá osobitné povinnosti poskytovateľom určitých služieb, ktorých EK považuje za poskytovateľov „veľmi veľkých online platforiem“ alebo „veľmi veľkých internetových vyhľadávačov“, ak počet používateľov týchto platforiem alebo vyhľadávačov prekračuje v EÚ prahovú hodnotu 45 miliónov (10 % obyvateľstva Únie).
Spoločnosť Amazon EU Sarl, ktorá prevádzkuje platformu Amazon Store, podala návrh na zrušenie rozhodnutia EK, že predmetná platforma predstavuje „veľmi veľkú online platformu“. Spoločnosť spochybnila zákonnosť ustanovenia zákona, pokiaľ ide o online platformy vrátane trhov, ktoré treba považovať za veľké online platformy a na ktoré sa vzťahujú osobitné povinnosti v oblasti transparentnosti, spolupráce a prístupu k údajom.
Podľa spoločnosti Amazon toto ustanovenie porušuje Chartu základných práv EÚ, najmä pokiaľ ide o slobodu podnikania, právo vlastniť majetok, zásadu rovnosti pred zákonom, slobodu prejavu a právo na informácie, ako aj právo na súkromie a ochranu dôverných informácií.
Všeobecný súd EÚ stredajším rozsudkom túto žalobu zamietol.
Pokiaľ ide o slobodu podnikania, súd konštatoval, že povinnosti uložené zákonom o digitálnych službách predstavujú zásah do tejto slobody, ten je však v rozsahu, v akom je stanovený právnymi predpismi a nemá vplyv na podstatu slobody podnikania.
Pokiaľ ide o právo vlastniť majetok, súd uviedol, že povinnosti uložené zákonom o digitálnych službách vedú najmä k administratívnym nákladom, čo však poskytovateľov veľmi veľkých online platforiem nezbavuje vlastníctva ich platforiem.
V otázke zásady rovnosti súd konštatoval, že eurokomisia zvolila širokú mieru voľnej úvahy, pokiaľ ide o rovnaké zaobchádzanie s veľmi veľkými online platformami. Rozlišovanie medzi online platformami na základe počtu ich používateľov v zákone o digitálnych službách ale nie je ani svojvoľné, ani neprimerané, keďže digitálne platformy s vyše 45 miliónmi používateľov sú spôsobilé vystaviť veľký počet osôb nezákonnému obsahu.
Pokiaľ ide o slobodu prejavu a právo na informácie, súd skonštatoval, že povinnosť uložená veľmi veľkým online platformám - ponúkať možnosť odporúčania bez profilovania -, je spôsobilá obmedziť to, ako sa prezentujú výrobky predávané na týchto platformách, podľa súdu je však takýto zásah odôvodnený. Toto opatrenie nemá vplyv na podstatu slobody prejavu a sleduje cieľ ochrany spotrebiteľa.
A čo sa týka práva na súkromie a ochranu dôverných informácií, súd zistil, že povinnosti týkajúce sa transparentnosti reklamy a prístupu výskumných pracovníkov k určitým údajom síce predstavujú zásah do tohto práva, ale sú primerané a odôvodnené z hľadiska predchádzania systémovým rizikám a najmä na účely zaistenia vysokej úrovne ochrany spotrebiteľa.
Amazon môže proti rozsudku Všeobecného súdu podať odvolanie, ktoré sa obmedzuje len na právne otázky.
(spravodajca TASR Jaromír Novak)
(spravodajca TASR Jaromír Novak)