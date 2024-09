Súd EÚ podporil nemecké hotely v spore s portálom Booking.com

Luxemburg 19. septembra (TASR) - Súdny dvor Európskej únie (SDEÚ) vo štvrtok podporil nemeckých hotelierov v spore s holandskou rezervačnou platformou Booking.com. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Prípad sa týka tzv. doložiek o najlepšej cene, ktoré spoločnosť Booking ukladala hotelom do februára 2016. Pre hotely to znamenalo, že nemohli na svojich vlastných internetových stránkach ponúkať izby lacnejšie ako prostredníctvom Booking.com. Spolkový protimonopolný úrad v Nemecku túto prax zakázal koncom roka 2015. Jeho rozhodnutie neskôr potvrdil Spolkový súdny dvor v Karlsruhe.



V roku 2020 sa spoločnosť Booking obrátila na holandský súd, pričom argumentovala, že doložky o najlepšej cene neporušujú právo EÚ. Viaceré nemecké hotely a hotelové skupiny na to reagovali podaním protižaloby, v ktorej požadovali od spoločnosti náhradu škody za porušenie európskych pravidiel. Holandský súd konanie prerušil a obrátil sa na SDEÚ so žiadosťou o vyjasnenie situácie.



Súd konštatoval, že platformy ako Booking.com majú neutrálny alebo pozitívny vplyv na hospodársku súťaž. Doložky o najlepšej cene však nie sú nevyhnutné na zabezpečenie ekonomickej životaschopnosti takýchto rezervačných platforiem, uviedol ďalej v rozhodnutí.



Holandský súd musí teraz rozhodnúť v konkrétnom prípade, pričom je viazaný právnym názorom SDEÚ.