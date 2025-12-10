< sekcia Ekonomika
Súd EÚ znížil Intelu pokutu za porušenie antitrustových predpisov
Druhý najvyšší súd v Európskej únii (EÚ) v stredu zamietol odvolanie sa amerického výrobcu čipov Intel proti pokute za porušenie antitrustových predpisov vo výške 376 miliónov eur.
Autor TASR
Brusel/Luxemburg 10. decembra (TASR) - Druhý najvyšší súd v Európskej únii (EÚ) v stredu zamietol odvolanie sa amerického výrobcu čipov Intel proti pokute za porušenie antitrustových predpisov vo výške 376 miliónov eur. Ale pokutu mu znížil o 140 miliónov eur. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.
Európska komisia uložila Intelu pokutu pred dvoma rokmi za zneužívanie dominantného postavenia na trhu.
Všeobecný súd so sídlom v Luxemburgu uviedol, že znížená pokuta lepšie odráža „závažnosť a trvanie predmetného porušenia“.
Európska komisia, ktorá dohliada na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže, uložila pokutu v roku 2023 po tom, čo Súdny dvor EÚ zrušil jej predchádzajúcu pokutu pre Intel vo výške 1,06 miliardy eur z roku 2009 za blokovanie spoločnosti Advanced Micro Devices.
Európska komisia uložila Intelu pokutu pred dvoma rokmi za zneužívanie dominantného postavenia na trhu.
Všeobecný súd so sídlom v Luxemburgu uviedol, že znížená pokuta lepšie odráža „závažnosť a trvanie predmetného porušenia“.
Európska komisia, ktorá dohliada na dodržiavanie pravidiel hospodárskej súťaže, uložila pokutu v roku 2023 po tom, čo Súdny dvor EÚ zrušil jej predchádzajúcu pokutu pre Intel vo výške 1,06 miliardy eur z roku 2009 za blokovanie spoločnosti Advanced Micro Devices.