Súd Európskej únie podporuje práva cestujúcich v leteckej doprave

Luxemburg 21. decembra (TASR) - Najvyšší súd Európskej únie (EÚ) v utorok podporil práva cestujúcich v leteckej doprave. Rozhodol totiž, že let musí byť z právnych dôvodov považovaný za zrušený, ak sa posunie o viac ako hodinu. Tento verdikt by mal zlepšiť šance zákazníkov na kompenzáciu.



Európsky súdny dvor požiadali o vyjadrenie svojho stanoviska súdy v rakúskom Korneuburgu a nemeckom Düsseldorfe, ktoré sa zaoberajú spormi medzi cestujúcimi, spoločnosťami, ktoré riešia kompenzácie a piatimi leteckými spoločnosťami - Azurair, Corendon Airlines, Eurowings, Austrian Airlines a Laudamotion.



Súd rozhodol, že „let sa musí považovať za zrušený v prípade, keď ho letecký dopravca odloží o viac ako jednu hodinu, keďže to môže spôsobiť vážne nepríjemnosti cestujúcim, rovnakým spôsobom ako meškanie".



V prípadoch, keď sa let posunie o oveľa dlhší čas, vzniká nárok na kompenzáciu, napríklad z dôvodu "neskorého oznámenia, že let bol posunutý". Letecké spoločnosti sú povinné zaplatiť náhradu škody v rozsahu od 250 do 600 eur v závislosti od vzdialenosti, uviedol súd.



Výšku kompenzácie si nebudú môcť znížiť o 50 % ani z dôvodu, že cestujúcemu ponúkli presmerovanie, ktoré mu umožní doraziť do konečnej destinácie bez meškania, rozhodol súd.