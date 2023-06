Súd opäť zamietol žiadosť Daniho Alvesa o prepustenie na kauciu

Barcelona 12. júna (TASR) - Bývalý brazílsky futbalista Dani Alves zostáva vo väzbe. V pondelok to potvrdil španielsky súd, ktorý zamietol už tretiu žiadosť štyridsaťročného Brazílčana o prepustenie na kauciu. Alves čelí obvineniam zo sexuálneho napadnutia ženy v katalánskej metropole.



Právnik bývalého obrancu FC Barcelona uviedol, že neexistujú obavy, že by Alves utiekol do Brazílie. Podľa jeho slov chce zostať v Barcelone, kde žije jeho bývalá manželka a dve deti. Prokurátori a sudca to však zamietli z obáv, že by sa mohol vrátiť do svojej vlasti, ktorá nevydáva svojich občanov. Informáciu priniesla agentúra DPA.



Španielska polícia Alvesa zadržala v januári, ku skutku malo dôjsť 30. decembra minulého roka. Sexuálne napadnutie má v španielskom trestnom poriadku široký rozsah, môže znamenať všetko od sexuálneho obťažovania až po znásilnenie. V prípade dokázania viny môže byť maximálny trest 15 rokov.



Mexický klub UNAM Pumas po zistení informácií ukončil s Alvesom spoluprácu. Krajný obranca pôsobil v Barcelone v rokoch 2008-2016 i v sezóne 2021/2022. Počas svojej kariéry obliekal aj dresy FC Sevilla, Juventusu Turín, Paríža Saint-Germain či brazílskych tímov Esporte Clube Bahia a FC Sao Paulo. S FC Barcelona triumfoval trikrát v Lige majstrov a so Sevillou má na konte dve víťazstvá v niekdajšom Pohári UEFA. V španielskej lige získal šesť titulov s Barcelonou, dva pridal s PSG v Ligue 1 a s Juventusom triumfoval raz v Serie A. V brazílskej reprezentácii odohral 126 stretnutí a dvakrát s ňou získal titul na Copa America.