Súd potvrdil reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia

Bratislava 10. júna (TASR) - Okresný súd Bratislava I vyhovel návrhu spoločnosti Arca Capital Slovakia, a. s., a potvrdil jej reštrukturalizačný plán. Súd dospel k záveru, že reštrukturalizačný plán je v súlade s kolektívnym záujmom veriteľov a poskytuje im výrazne vyššie uspokojenie ako v konkurze, informovala spoločnosť.



"Uznesením zo dňa 8. júna Okresný súd Bratislava I potvrdil reštrukturalizačný plán spoločnosti Arca Capital Slovakia, a. s., a dospel k záveru, že sú splnené podmienky pre jeho potvrdenie a nahradenie súhlasu skupín veriteľov, ktoré plán neschválili," uviedla Arca Capital Slovakia.



V novembri minulého roka podporilo reštrukturalizačný plán firmy necelých 68 % hlasov z prítomných veriteľov, pričom tri skupiny reprezentované jediným veriteľom Prima banka Slovensko sa zdržali hlasovania a v jednej skupine nebol reštrukturalizačný plán prijatý potrebnou väčšinou, pretože za jeho schválenie nehlasovali veritelia nadpolovičnou väčšinou hlasov v danej skupine. S plánom reštrukturalizácie nesúhlasili veritelia zastúpení advokátskou kanceláriou Fardous Partners.



Súd podľa Arcy Capital Slovakia skonštatoval, že reštrukturalizačný plán je určitý a zrozumiteľný a je podkladom pre podstatne lepšie uspokojenie veriteľov, ako by títo dosiahli v prípade konkurzu. Zároveň sa súd stotožnil s argumentáciou spoločnosti Arca Capital Slovakia o reálnej udržateľnosti reštrukturalizačného plánu.



Spoločnosť sa dostala do finančných problémov po vypuknutí pandémie ochorenia COVID-19 ešte v roku 2020. Podľa reštrukturalizačného plánu zverejneného v novembri minulého roka by nezabezpečení veritelia mali získať uspokojenie svojich pohľadávok až do výšky 72,98 % v horizonte piatich rokov.