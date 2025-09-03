< sekcia Ekonomika
Súd rozhodol, že Google nemusí predať Chrome a Android
Súd ale zároveň nariadil spoločnosti Google zdieľať údaje s konkurentmi a otvoriť online vyhľadávanie konkurencii.
Autor TASR
Washington 3. septembra (TASR) - Americký súd v utorok (2. 9.) zamietol požiadavku vlády, ktorá chcela prinútiť spoločnosť Google, aby predala prehliadač Chrome a mobilný operačný systém Android. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.
Súd ale zároveň nariadil spoločnosti Google zdieľať údaje s konkurentmi a otvoriť online vyhľadávanie konkurencii.
Okresný sudca USA Amit Mehta rozhodol, že si Google môže ponechať svoj operačný systém Android, ktorý mu spolu s prehliadačom Chrome pomáha udržať si dominanciu v online reklame.
Rozhodnutie je výsledkom päťročného právneho sporu medzi jednou z najziskovejších spoločností na svete a protimonopolnými regulačnými úradmi a tiež zákonodarcami, ktorí už dlho spochybňujú dominanciu veľkých technologických spoločností na trhu.
Sudca Amit Mehta v 230-stranovom rozhodnutí napísal, že vláda „prekročila svoje limity pri snahe o nútený odpredaj kľúčových aktív, ktoré spoločnosť Google nepoužila na vykonanie žiadnych nezákonných obmedzení“.
Zároveň ale spoločnosti Google zakázal uzatvárať exkluzívne zmluvy o distribúcii jej kľúčových služieb vrátane webového vyhľadávania, prehliadača Chrome a softvéru umelej inteligencie Gemini.
Rozhodnutie súdu stále umožňuje spoločnosti Google platiť iným spoločnostiam ako Apple alebo Mozilla, za predinštaláciu svojich služieb.
Súdne dokumenty ukazujú, že Apple dostal miliardy dolárov za to, že mal Google Search predinštalovaný ako predvolený v iPhonoch. Pre Mozillu je predinštalácia Google Search vo Firefoxe kľúčovým zdrojom príjmov.
V Európskej únii sa používateľov teraz výslovne pýtajú, ktorý vyhľadávač chcú používať, ale sudca takúto povinnú voľbu pre Spojené štáty zamietol.
Spoločnosť Google bude tiež povinná zdieľať určité údaje z vyhľadávačov s konkurenciou. Patria sem časti vyhľadávacieho indexu, ktorý Google vytvára pri prehľadávaní webu, ako aj niektoré informácie o interakciách používateľov. Tieto údaje majú pomôcť konkurenčným vyhľadávačom, ako sú Bing alebo DuckDuckGo od spoločnosti Microsoft, ako aj spoločnostiam zaoberajúcim sa umelou inteligenciou, ako je napríklad ChatGPT OpenAI, pri vývoji konkurenčných produktov.
Prípad vychádza z minuloročného súdneho rozhodnutia, podľa ktorého má Google monopol na webové vyhľadávanie a bráni svoju pozíciu voči konkurencii nekalými prostriedkami. Súdny proces vo Washingtone, ktorý sa začal v pondelok (1. 9.), sa zameral na dôsledky tohto rozhodnutia.
Spoločnosť Google oznámila, že sa proti rozhodnutiu odvolá, čo znamená, že utorkový verdikt by mohol predstavovať len jeden krok v dlhšom právnom spore.
Investori rozhodnutie privítali. Akcie Alphabet, materskej spoločnosti Google, vzrástli o 7 %, zatiaľ čo akcie spoločnosti Apple vzrástli o 3 %.
Súd ale zároveň nariadil spoločnosti Google zdieľať údaje s konkurentmi a otvoriť online vyhľadávanie konkurencii.
Okresný sudca USA Amit Mehta rozhodol, že si Google môže ponechať svoj operačný systém Android, ktorý mu spolu s prehliadačom Chrome pomáha udržať si dominanciu v online reklame.
Rozhodnutie je výsledkom päťročného právneho sporu medzi jednou z najziskovejších spoločností na svete a protimonopolnými regulačnými úradmi a tiež zákonodarcami, ktorí už dlho spochybňujú dominanciu veľkých technologických spoločností na trhu.
Sudca Amit Mehta v 230-stranovom rozhodnutí napísal, že vláda „prekročila svoje limity pri snahe o nútený odpredaj kľúčových aktív, ktoré spoločnosť Google nepoužila na vykonanie žiadnych nezákonných obmedzení“.
Zároveň ale spoločnosti Google zakázal uzatvárať exkluzívne zmluvy o distribúcii jej kľúčových služieb vrátane webového vyhľadávania, prehliadača Chrome a softvéru umelej inteligencie Gemini.
Rozhodnutie súdu stále umožňuje spoločnosti Google platiť iným spoločnostiam ako Apple alebo Mozilla, za predinštaláciu svojich služieb.
Súdne dokumenty ukazujú, že Apple dostal miliardy dolárov za to, že mal Google Search predinštalovaný ako predvolený v iPhonoch. Pre Mozillu je predinštalácia Google Search vo Firefoxe kľúčovým zdrojom príjmov.
V Európskej únii sa používateľov teraz výslovne pýtajú, ktorý vyhľadávač chcú používať, ale sudca takúto povinnú voľbu pre Spojené štáty zamietol.
Spoločnosť Google bude tiež povinná zdieľať určité údaje z vyhľadávačov s konkurenciou. Patria sem časti vyhľadávacieho indexu, ktorý Google vytvára pri prehľadávaní webu, ako aj niektoré informácie o interakciách používateľov. Tieto údaje majú pomôcť konkurenčným vyhľadávačom, ako sú Bing alebo DuckDuckGo od spoločnosti Microsoft, ako aj spoločnostiam zaoberajúcim sa umelou inteligenciou, ako je napríklad ChatGPT OpenAI, pri vývoji konkurenčných produktov.
Prípad vychádza z minuloročného súdneho rozhodnutia, podľa ktorého má Google monopol na webové vyhľadávanie a bráni svoju pozíciu voči konkurencii nekalými prostriedkami. Súdny proces vo Washingtone, ktorý sa začal v pondelok (1. 9.), sa zameral na dôsledky tohto rozhodnutia.
Spoločnosť Google oznámila, že sa proti rozhodnutiu odvolá, čo znamená, že utorkový verdikt by mohol predstavovať len jeden krok v dlhšom právnom spore.
Investori rozhodnutie privítali. Akcie Alphabet, materskej spoločnosti Google, vzrástli o 7 %, zatiaľ čo akcie spoločnosti Apple vzrástli o 3 %.