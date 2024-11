Súd rozhodol, že koncern Shell nemusí radikálne znižovať emisie

Haag 12. novembra (TASR) - Britská ropná a plynárenská spoločnosť Shell nemusí radikálne znížiť svoje emisie oxidu uhličitého (CO2). Súd v Haagu zrušil prvostupňový rozsudok a zamietol žalobu, ktorú podali ochrancovia životného prostredia. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Rozsudok sa považuje za víťazstvo energetickej spoločnosti. V roku 2021 sudcovia v Haagu rozhodli v prospech žalobcov a spoločnosti Shell nariadili znížiť emisie CO2 do roku 2030 v porovnaní s úrovňou roka 2019 až o 45 %. Povinnosť sa týkala aj nepriamych emisií, ktoré produkujú dodávatelia a zákazníci spoločnosti Shell. Tá mala v čase podania žaloby sídlo aj v Haagu.



Sudcovia teraz vyhlásili, že spoločnosť má povinnosť pracovať na ochrane klímy, konkrétne percentuálne ciele v oblasti zníženia emisií jej však nie je možné nariadiť. Obmedzenie ťažby zemného plynu by mohlo viesť napríklad k celosvetovému zvýšeniu ťažby uhlia, čo by bolo pre klímu podstatne horšie, vysvetlili sudcovia. Považuje sa za takmer isté, že hlavný žalobca, environmentálna organizácia Milieudefensie, sa teraz odvolá na holandský najvyšší súd.