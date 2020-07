Súd rozhodol, že o odškodné za škandál VW môžu žiadať v celej EÚ

Luxemburg 9. júla (TASR) - Nemecký koncern Volkswagen (VW) môže čeliť nárokom na kompenzáciu za škandál s dieselovými emisiami bez ohľadu na to, v ktorej krajine Európskej únie (EÚ) vlastníci dotknutých automobilov žijú. Vyplýva to z prvého rozhodnutia súdu EÚ v škandále s emisiami.



Súdny dvor EÚ v Luxemburgu vo štvrtok oznámil, že je možné zažalovať výrobcu motorových vozidiel, ktorý nezákonne manipuloval s emisiami, na súdoch v krajinách, kde tieto modely predával.



Tento verdikt je výsledkom sporu v Rakúsku, kde spotrebiteľská organizácia žalovala automobilku, pričom požadovala kompenzácie vo výške najmenej 3,6 milióna eur v mene takmer 600 majiteľov automobilov z produkcie VW, ktoré mali softvér upravený tak, aby pri testoch maskoval skutočnú úroveň emisií oxidov dusíka. Skupina tiež požaduje deklaráciu, že spoločnosť VW je zodpovedná za nevyčísliteľné škody.



VW čelí vlne sporov s vodičmi, ktorí chcú, aby im nahradil stratu z hodnoty ich dieselových automobilov po emisnom škandále. Manipuláciu s emisiami odhalila v septembri 2015 americká agentúra na ochranu životného prostredia (EPA). Škandál doteraz stál najväčšieho výrobcu automobilov na svete viac ako 30 miliárd eur.



Už predchádzajúce rozhodnutie nemeckého najvyššieho súdu v máji, ktorým VW nariadil odškodniť jedného z klientov, by mohlo viesť k vyplateniu kompenzácií vo väčšine zo 60.000 podobných sporov.



Rakúsky súd v roku 2019 požiadal luxemburských sudcov o objasnenie toho, kde si možno takéto nároky uplatniť, konkrétne, aký je výklad „miesta, kde došlo k škodlivej udalosti“ v práve EÚ.



Miestny rakúsky súd sa pýtal, či je možné uplatniť nárok na odškodnenie v Rakúsku, ak škoda spôsobená obetiam je výlučne finančná, ale je priamym dôsledkom protiprávneho konania v inej krajine bloku.