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< sekcia Ekonomika

Súd uložil Googlu zaplatiť odškodné porovnávaču cien PriceRunner

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Ilustračná snímka. Foto: TASR - Lukáš Grinaj

Materskou spoločnosťou firmy PriceRunner je švédska spoločnosť Klarna, ktorá podniká v oblasti platieb v elektronickom obchodovaní.

Autor TASR
Štokholm 1. júla (TASR) - Americká spoločnosť Google patriaca do skupiny Alphabet má zaplatiť švédskej firme PriceRunner prevádzkujúcej porovnávač cien odškodné v sume zhruba 14,3 miliardy švédskych korún (1,29 miliardy eur) pre porušenie hospodárskej súťaže. Rozhodol o tom v stredu švédsky súd. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.

„Spoločnosť PriceRunner utrpela škodu v dôsledku toho, že firma Google mnoho rokov nezákonne zvýhodňovala svoju službu porovnávania cien,“ uviedol vo vyhlásení štokholmský patentový súd.

Firma PriceRunner zažalovala spoločnosť Google v roku 2022 a požiadala o náhradu škody v sume približne 2,1 miliardy eur, ktorá jej podľa nej vznikla tým, že Google porušoval antimonopolné zákony manipuláciou s výsledkami vyhľadávania v prospech vlastných služieb porovnávania cien. PriceRunner vtedy uviedol, že od Google požaduje náhradu za ušlý zisk v Spojenom kráľovstve od roku 2008 a vo Švédsku a Dánsku od roku 2013.

Materskou spoločnosťou firmy PriceRunner je švédska spoločnosť Klarna, ktorá podniká v oblasti platieb v elektronickom obchodovaní.

(1 EUR = 11,0935 SEK)
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